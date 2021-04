Kulturmacher : Mehr Zeit fürs Digitale

Wie oft saß Florian Valerius während seiner Pause vor dem Stadtteilzentrum Treff in Trier-Tarforst! Damit ist jetzt Schluss. Der Buchhändler und Blogger geht neue Wege. Foto: Anne Heucher

Mit Instagram und Co ging die Karriere von Florian Valerius steil nach oben. Der bundesweit bekannte Buchhändler und Blogger ist für Literatursendungen im Netz so gefragt, dass er der Universitätsbuchhandlung auf der Trierer Höhe nun den Rücken kehrt.

Nächsten Montag plaudert Florian Valerius eine ganze Stunde lang über „Mein Mann“ von Rumena Bužarovska. Wenige Tage vor der Literatursendung auf Instagram ist der Trierer Buchhändler noch dabei, die Stories aus dem Suhrkamp-Verlag zu lesen. So kurzfristig? Kommt da nicht Hektik auf? Doch der 38-Jährige winkt ab und lehnt sich entspannt zurück. „Ich habe das schon öfter gemacht“, erzählt er, „ich freue mich immer darauf“. Es ist bei weitem nicht das einzige Instagram-Projekt des überregional bekannten Bloggers.

Seit etwa einem halben Jahr plaudert Valerius im Rahmen eines Kulturaustausch-Projekts der Leipziger Buchmesse einmal monatlich in einer Literatursendung über ein südosteuropäisches Buch. Es ist ein Live-Gespräch im Netz, mit einer Ko-Moderatorin von „Traduki“, einem europäischen Netzwerk für Bücher und Literatur, das auch Übersetzungen anregt (siehe Extra). „Meine Aufgabe ist, einfach mit unverbrauchten Blick auf das Buch zu schauen und es dem deutschen Leser nahezubringen“, erzählt Valerius. Wer live zuschaut, kann über den Chat auch Fragen stellen und mitreden. Auch die Autoren können sich zuschalten. Wer die Sendung lieber später schauen möchte, kann sie weiter auf dem Instagram-Account finden. „Bisher war jedes Buch ein Volltreffer“, begeistert sich der Buchblogger, der gerade (fast) alles liest, was an Belletristik aus dem Raum Südosteuropa auf den Markt kommt.

Extra So fördert die Buchmesse Kulturaustausch „Common Ground“ heißt die Schwerpunktregion der Leipziger Buchmesse 2020-2022. Es bedeutet Gemeinsamkeit. Unter diesem Motto präsentieren erstmals gemeinsam alle Länder Südosteuropas ihre Literatur und ihre Autoren. So unterschiedlich die Länder, ihre Völker, Sprachen, Religionen und Geschichten auch sein mögen, „Common Ground – Literatur aus Südosteuropa“ will das Verbindende in den Vordergrund stellen, Brücken bauen und zum literarischen und kulturellen Austausch beitragen. Der gemeinsame Auftritt wird in Zusammenarbeit mit Traduki, dem europäischen Netzwerk für Literatur und Bücher, organisiert. Traduki unterstützt hauptsächlich Übersetzungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Texten des 20. und 21. Jahrhunderts.

Demnächst erweitert sich das Spektrum um den Raum Kanada. Denn inzwischen ist die Verlagsszene längst auf den Trierer aufmerksam geworden und trägt ihm regelmäßig digitale Projekte an. So wird es – diesmal unter dem Dach der Frankfurter Buchmesse – einige Sendungen über queere Literatur aus dem Gastland Kanada geben. Und als Corona losging, startete Hugendubel ebenfalls eine Buchtipp-Reihe im Netz und wusste die warmherzigen und pointierten Literaturtipps des Buchhändlers zu schätzen. Seither gibt Florian, der mit der halben Branche per du ist, einmal im Monat (am ersten Donnerstag im Monat) zusammen mit Schriftstellerin Mareike Fallwickl eine Stunde lang Buchtipps – die subjektiven Monats-Highlights. Dabei ziehen die beiden manchmal bis zu 250 Leute vor den Bildschirm. „Das ist für die Leute wie Fernsehen gucken. Viele Follower geben Feedback.“ Das ist etwas, das Valerius besonders freut. „Ich finde es toll, dass wir in dieser Insta-Welt, wo ja vieles oberflächlich ist, so etwas dort vermitteln können und auch die Blogger über Literatur sprechen.“

Also drei Sendereihen. Dazu viele Moderationen, wöchentlich, Autorengespräche. Schließlich feiern die Verlage heutzutage Buchpremieren mit eigenen Veranstaltungen und in neuen, digitalen Formaten. Die suchen Blogger, die so etwas können, oft vermittelt durch Agenturen.

Florian freuts, bei allem Bedauern um die Corona-Folgen, „dass die Digitalisierung solch einen Schub bekommen hat“, sagt er. Wenn du in Berlin oder in München lebst, da hast du Luxusprobleme, weil du abends nicht weißt, in welche Veranstaltung du gehst“, sagt er. „Aber jetzt schreiben mir Leute aus der tiefsten Eifel, Mütter zum Beispiel, die drei Kinder haben. Und die können sich jetzt einfach abends aufs Sofa setzen und haben die Kultur im Wohnzimmer.“ Das Netz bringe Menschen in einer Form zusammen, die vorher undenkbar war. Nicht nur, weil es Raumbarrieren überwinde, sondern weil es ungeahnte Dialoge schaffe. So fokussieren die Gespräche über Bücher immer auch auf die Menschen dahinter, wie jüngst das Interview mit der Verlegerin und Übersetzerin Zoe Beck, die ihre preisgekrönten Krimis bei Suhrkamp veröffentlicht und einen spannenden Einblick in ihr Leben gewährt.

„Also nicht dröge über Bücher sprechen!“, sagt Valerius, der auch ein Live-Duell-Format entwickelt hat, wo zwei Leute ein Buch anpreisen, über das die Follower dann abstimmen. Mittlerweile war Valerius sogar schon in Uni-Seminaren, wo seine Blogs als moderne Form der Literaturkritik untersucht werden. Demnächst filmen ihn zwei Studentinnen aus Mainz für ihre Masterarbeit. Fehlt noch ein Besuch im Literarischen Quartett? Aber ja! „Das wärs doch! Um all den bösen Feuilleton-Kritikern zu zeigen: Auch die Blogger können über Literatur sprechen.“

Ach ja, natürlich, was macht der Beruf? Angesichts der vielen Projekte hat der „literarische Nerd“, wie er sich auf Instagram nennt, seinen Job als Leiter der Buchhandlung Stephanus in Trier gekündigt. Seinen Beruf will er aber auf jeden Fall behalten, und nun mit einer halben Stelle in der Innenstadt-Buchhandlung Gegenlicht weitermachen. Anne Heucher