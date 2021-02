Musikprojekt : Interaktive Plakette bringt Orgeln im Land zum Klingen

Hermann Lewen, Initiator des Projekts „Prelude Orgelinfo“. Foto: Friedemann Vetter

Mainz/Trier (red) 2021 ist die Orgel das Instrument des Jahres. Aus diesem Anlass startet der Kultur-Un-ternehmer Hermann Lewen aus Bernkastel-Kues das landesweite Projekt „Prelude Orgelinfo“. So wurde eine interaktive Informationstafel entwickelt, die in ausgewählten Kirchen mit besonderen Orgeln via QR-Codes die Orgelmusik über Musikbeispiele jederzeit erlebbar macht und Wissenswertes zum Instrument und seinem Standort vermittelt.

Die Musikbeispiele und begleitenden Informationen jeder Tafel werden zudem auf einer Homepage gespeichert, so dass eine Orgel-Datenbank entsteht.