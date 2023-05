Orgelkonzerte Große Klänge, leise Zwischentöne

Auch in diesem Jahr ist Domorganist Josef Still ein Programm gelungen, das aufhorchen lässt. Orgelsinfonik steht nur ausnahmsweise im Mittelpunkt. Bezeichnend das Eröffnungskonzert am 16. Mai (20 Uhr). Neben zwei frühen Werken Messiaens und Regers Introduktion und Passacaglia f-Moll (aus op. 63) steht mit der Partita „O Gott, du frommer Gott“ ein Frühwerk Bachs auf dem Programm.