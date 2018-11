später lesen Kultur Internationaler Tanz in der Tufa Teilen

() In der Festivalreihe „vis-à-vis“ von DanceAbility e.V. lädt das Ensemble BewegGrund Trier zum „Gegenüber“ mit Künstlern aus der Schweiz, Luxemburg und Hamburg ein. Beim dritten und letzten Abend des inklusiven Bühnenfestivals begegnen sich in der Tuchfabrik am 24. November ab 20 Uhr blanContact aus Luxemburg, das Klabauter Theater Hamburg und das Ensemble BewegGrund Trier.Den Veranstaltern zufolge wird Sprache zu Klang, Körper lassen Bilder entstehen: „Menschen erfahren sich in ihrer Einzigartigkeit und schaffen zusammen magisch Neues“.