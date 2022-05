Geschichte : Ein Hort von Schätzen aus dem Mittelalter

Trier Sehr alt, sehr kostbar und noch viel zu wenig bekannt: Trier besitzt 1300 mittelalterliche Handschriften sowie Tausende alter Urkunden. Um sie leichter zugänglich zu machen und mehr Forschung an ihnen zu ermöglichen, haben Stadt und das Land Rheinland-Pfalz nun das Internationale Zentrum für Handschriftenforschung gegründet.

Es ist ein seltener Glücksfall, dass die mittelalterlichen Handschriften der Stadt Trier in großer Zahl vor Ort erhalten geblieben sind. Dazu zählen 1300 Handschriften mit dem berühmten Weltdokumentenerbe „Codex Egberti“, etwa 700 Fragmente aus dem Mittelalter sowie rund 5000 historische Urkunden, die zum Teil zurückreichen bis ins 9. Jahrhundert. Um dieses kulturelle Erbe, das in der Wissenschaftlichen Bibliothek liegt, zu bewahren und für die Zukunft zu sichern, hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) dort am Donnerstag das Internationale Zentrum für Handschriftenforschung eröffnet. „Es ist ein Herzensanliegen der Landesregierung, dieses kulturelle Erbe zu pflegen“, sagte Dreyer bei einem Festakt in der Bibliothek. In den nächsten Jahren soll der gesamte historische Bestand digitalisiert und in einer Datenbank der Öffentlichkeit sowie der Forschung leichter zugänglich gemacht werden.