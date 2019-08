Interview Désirée Nick : „Warum ich ein Original bin“

Badem Bei den Eifel-Kulturtagen liest Entertainerin Désirée Nick aus ihren Bestsellern. Im TV-Interview spricht sie über ihre Karriere, Greta Thunberg und darüber, was sie rückblickend anders machen würde.

Frau Nick, im September sind Sie in Badem zu Gast und lesen dort aus einigen Ihrer Bestseller. Waren Sie schon mal in der Eifel?

Désirée Nick , geboren am 30. September 1956 in Berlin-Charlottenburg, machte mit 19 Jahren eine Ausbildung zur klassischen Balletttänzerin und war Teil des Ensembles der Deutschen Oper Berlin. Heute arbeitet sie als Entertainerin, Schauspielerin und Autorin. Durch ihren Sieg bei der RTL-Fernsehsendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ im Jahr 2004 wurde sie über die Theaterbühne hinaus einem breiteren Publikum bekannt.

NICK Die meisten Leute haben ja bis heute noch nicht begriffen, wie breitgefächert meine Talente sind. Eigentlich ist meine Heimat das Theater, ich komme von der Deutschen Oper Berlin. Durch die Reality-Shows, die ich seit 20, 30 Jahren auch präsentiere, hat mich ein Millionenpublikum auch außerhalb der Hochkultur kennengelernt. Viele Comedians haben Autoren, aber ich brauche beim besten Willen keine Autoren. Wenn ein Promi ein Buch schreibt, dann ist das ja oftmals das Werk eines Ghostwriters. Bei mir hat es unverkennbar meinen Zungenschlag. Jedem dürfte nach dieser Lesung klar sein, wer Désirée Nick ist, warum ich ein Original bin, warum ich ein Unikat bin und warum ich nicht kopierbar bin. So mache ich einen bunten Reigen meiner Bestseller und führe auf mein aktuelles Buch hin. Abschließend gibt es die Chance auf ein Meet and Greet und Autogrammstunde.

NICK Ich bewundere Leute, die etwas aus Überzeugung getan haben und nicht, um PR abzugreifen. Ich finde Leute fantastisch, die für echte Werte stehen und die nicht öffentlichkeitsgeil mit hohlen Phrasen hausieren gehen. Es gibt viele Wissenschaftler, Kämpfer und Soziologen, die Immenses bewirkt haben. Die größte Verarschung unserer Zeit ist Greta Thunberg. Alles, was sie gesagt hat, hat ein Nobelpreisträger aus den USA schon 1974 geschrieben. Ihm hört aber keiner zu – zumindest nicht aus dieser breiten Masse, an die sich diese junge Dame wendet. Da ist unsere Gesellschaft in einer großen Schräglage, weil nur noch verstanden wird, was schlicht und populistisch formuliert wird. Wir haben verlernt, komplexe Zusammenhänge zu verstehen. Ich finde dies besonders fatal, da Greta Thunberg eine Behinderte mit Asperger-Syndrom ist, die von ihrer Familie vermarktet wird. Aus dem Segeltörn nach New York wird gerade ein Film gemacht.