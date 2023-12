Interview Jochen Böhler „Der Antisemitismus ist unterschätzt worden“ – Über die Gedenkkultur in Deutschland

Wien/Trier · Warum nimmt Antisemitismus gerade so stark zu? Hintergründe erklärt Jochen Böhler, der Direktor des Simon-Wiesenthal-Instituts in Wien, der 1989 am Trierer Max-Planck-Gymnasium Abitur gemacht hat. Im TV-Interview spricht er auch darüber, wie sich die Gedenkkultur verändern müsste und welche Rolle die Migration dabei spielen könnte.

21.12.2023 , 13:34 Uhr

Trierer Schüler vor den Baracken des KZ Mauthausen in Österreich. Die Gruppe war unterwegs auf den Spuren Simon Wiesenthals, der den Holocaust überlebte und später Nazitäter vor Gericht brachte. Foto: Jens Kornmüller

Die Zahl antisemitischer Straftaten ist enorm gestiegen, etwa in Wien die Schändung der jüdischen Zeremonienhalle auf dem Zentralfriedhof, wie im November 1938 unter den Nazis. Haben die Gesellschaften beim Gedenken an den Holocaust versagt?