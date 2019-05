interview Josef Still Domorganist : Zum Start ein Seitenhieb auf den Brexit

Domorganist Josef Still. Foto: Martin Möller/Administrator

Trier Am Dienstag beginnen die Orgeltage im Trierer Dom. Das erste Konzert widmet sich ausschließlich britischer Musik.

Von Martin Möller

Mit dem Mai beginnt in Trier und Umgebung die Orgelzeit. Die wird traditionell eingeleitet von den „Internationalen Orgeltagen im Trierer Dom“. Und es gehört zu dieser Tradition, dass Domorganist Josef Still im sechsteiligen Zyklus gleich zweimal auf der Orgelbank sitzt – zu Beginn am 21. Mai und zum Abschluss am 25. Juni. Das Programm im Eröffnungskonzert besteht ausschließlich aus englischer Orgelmusik. Ein kleiner Hinweis auf den bevorstehenden Brexit? TV-Mitarbeiter sprach mit Josef Still.

Herr Still, Sie haben zum Start der Orgeltage kommenden Dienstag zu einem etwas ungewöhnlichen Vergleich gegriffen. „Duty free – zollfrei“ sei das Konzert. Das klingt nach Brexit. War das nur ein kleiner Witz oder steckt eine künstlerische Ambition dahinter?

Extra Das Programm der Orgeltage im Dom Die Internationalen Orgeltage im Trierer Dom umfassen sechs Konzerte. 21. Mai: Josef Still. Werke von Whitlock, Händel, Preston und Elgar 28. Mai: Hans-Ola Ericsson. „Orgelkonzert zur Feuersäule“. Werke von Péteris Vasks, Buxtehude, Muffat, Ericsson und César Franck 4. Juni: Ludger Lohmann. „Sinfonische Choräle“. Werke von Reger, Günter Raphael und Liszt 11. Juni: Andrzej Chorosinski. Werke von Bach, Chopin, Marian Sawa, und Miecyslaw Surzynski 18. Juni: Margareta Hürholz. Werke von Bach, Messiaen, Jean-Louis Florentz, Franck und Guillou 25. Juni: Josef Still. „Bach und Reger“ Alle Konzerte beginnen um 20 Uhr.

JOSEF STILL Etwas mehr als ein kleiner Witz ist es schon. Im ersten Orgelkonzert der Dom-Orgeltage spiele ich nur englische Musik – vor allem die große Sonate von Edward Elgar. Ich spiele aber auch Händels „Wassermusik“. Die wurde ja auf der Themse aufgeführt. Nun sind die Unterschiede zwischen Ebbe und Flut dort sehr groß. Wenn die Flut kommt, läuft das Wasser die Themse hinauf und bei Ebbe rasch wieder hinab. Das habe ich selber im Kajak so erlebt.

Zu Händels Zeiten ist die Gesellschaft mit der Themse aufwärts gefahren, hat gemütlich zu Abend gegessen und dann ging es wieder zurück. Daran dachte ich, als ich die Wassermusik beim Eröffnungskonzert ins Programm genommen habe. So eine enge Verbindung zum Brexit ist das nicht, aber eine hübsche Assoziation.

Was unterscheidet denn die englische Orgelmusik von der Musik auf dem Kontinent?

STILL Im 18. und 19. Jahrhundert hatten die englischen Orgeln kein Pedal. Das war ein erheblicher Mangel. Mendelssohn beispielsweise konnte in England keines der großen Bach-Orgelwerke spielen, die er im Repertoire hatte, und war sehr irritiert. Das ist mittlerweile anders geworden. Die Werke Elgars oder auch von Percy Whitlock, das ist ganz große Orgelmusik. Whitlocks Sonate dauert eine Dreiviertelstunde! Ich spiele daraus nur zwei Sätze.

Aber was die Klangvorstellungen der Komponisten angeht – gibt es da trotzdem einen Unterschied? Was unterscheidet Elgar beispielsweise von Reger?

STILL Elgar ist bei weitem nicht so dicht wie Reger. Und im Vergleich zu französischer Musik spielen Zungenregister bei ihm eine weitaus geringere Rolle. Elgar kommt vom Orchester, und seine Orgelsonate ist am Instrument aufwendig zu registrieren; ich brauche dafür sicherlich fünf Stunden. Eine Widor-Orgelsinfonie ist in einer halben Stunde einregistriert.

Bei unserem Interview vor einem Jahr sagten Sie, dass Sie zur reinen Lehre stehen. Also keine Bearbeitungen. Ist es dabei geblieben?

STILL Ja, das kann man so sagen. Ausnahmen wie die Wassermusik im ersten Konzert gibt es natürlich.

Wie lange halten Sie die reine Lehre denn durch? Irgendwann sind doch alle Originalkompositionen gespielt.