Interview : „Sparpotenzial gibt es in der Kultur eigentlich nicht mehr“

Kulturdezernent Markus Nöhl in seinem Dienstzimmer vor dem Bild der Künstlerin Martina Diederich. Foto: Anne Heucher Foto: Anne Heucher

Erst Corona, nun die steigenden Energiepreise: Wie sich die Kultur in der Stadt Trier dadurch verändert. Ein Gespräch mit Kulturderzernent Markus Nöhl.

(aheu) Die Folgen von Corona-Pandemie, Klimawandel und Ukraine-Krieg machen vor der Kultur nicht Halt. In dem halben Jahr, das der Trierer Kulturdezernent Markus Nöhl (SPD) nun im Amt ist, haben sich die Rahmenbedingungen für Theater, Konzerte, Ausstellungen und die freie Szene deutlich verschärft. Im TV-Interview erklärt Nöhl, warum dieses Jahr für Kulturfans trotzdem ein ganz besonderes wird, wieso Trier keine Antikenfestspiele mehr braucht und welche anderen großen Projekte der Kultur Impulse geben sollen.

Herr Nöhl, die Energiekosten steigen – nicht nur durch den Ukraine-Krieg. Das betrifft auch Theater, Tufa, Stadtmuseum und Europäische Kunstakademie. Welche Konsequenzen hat das für die städtische Kultur?

MARKUS NÖHL Wir alle werden – ob bei der Stadt oder privat – mit höheren Kosten konfrontiert. Das ist auch für die Kultur so. Für dieses Jahr haben wir fixe Verträge. Aber wir werden dort in den nächsten Haushalten steigende Kosten haben, so wie für Schulen oder für Verwaltungsgebäude. Das belastet natürlich einen städtischen Haushalt, der in der Stadt Trier sowieso schon ziemlich düster ausschaut.

Ist da nicht absehbar, dass die Ticketpreise für Oper oder Museumsbesuch steigen müssen? Momentan kostet die teuerste Premiumkarte im Theater 52 Euro.

NÖHL Wir haben die Tickets letztes Jahr erhöht, und wir werden immer wieder draufschauen, weil es sich auch um freiwillige Leistungen handelt. Da muss man stets prüfen, vertretbare Einnahmepotentiale zu nutzen. Zunächst sind aber keine weiteren Erhöhungen geplant.

Man kann immer noch ohne Ermäßigung in jede Vorstellung für unter 25 Euro kommen. Ist das noch angemessen?

NÖHL Das ist ja nicht schlecht. Wir wollen, dass der Preis nicht abschreckend wirkt, damit auch jemand in der letzten Reihe die Möglichkeit hat, einfach reinzukommen, ohne ein Vermögen auzugeben. Teilhabe ist auch in der Kultur wichtig und Kultur gibt Halt in schwierigen Zeiten wie der aktuellen.

Es stehen der Anbau an die Tufa und danach der Umbau des Theaters an. Muss deren Planung im Sinne von mehr Energieeffizienz nochmal überarbeitet werden?

NÖHL Die neuen Entwicklungen führen nicht dazu, dass wir zum Beispiel den Tufa-Anbau, wo wir schon sehr weit sind, nochmal umplanen. Aber wir haben die Nachhaltigkeit dort von Beginn an schon sehr stark mitgedacht und versucht, die Energieeffizienz einzuarbeiten. Das ist eine Aufgabe, die wir in vielen Altbestand-Bauten haben. Wir müssen sehr deutlich versuchen, Verbrauche zu reduzieren, und das kann man nur mit energetischen Maßnahmen. Denn der Druck wächst durch die steigenden Kosten.

Auch Corona hat den Druck erhöht. Kann die Kultur wieder anknüpfen an die Zeit davor?

NÖHL Corona hat Entwicklungen, die schon in der Kulturszene bestanden, dynamisiert. Das betrifft vor allem das Konsumentenverhalten. Die Leute agieren sehr kurzfristig, sehr knapp und mit weniger Bindung. Die Abozahlen sind stabil, aber wir werden nicht davon ausgehen, dass sie in die Höhe wachsen. Da muss die Kultur reagieren. Wenn ich mit den Festivalbetreibern spreche, wie Mosel Musikfestival oder der Kulturkarawane, ist es schon bitter zu sehen, dass es weniger Planungssicherheit gibt. Gerade im Kulturbereich, wo man in vielen Außenständen ist und nicht weiß, wie das Wetter wird usw., ist Planungssicherheit eine ganz wichtige Komponente. Da muss man sich strecken und muss mit mehr Unsicherheit leben.

Also würden Sie nicht sagen, dass sich strukturell etwas ändern muss?

NÖHL Wir werden wahrscheinlich schon stärker auf die Finanzierung achten und vielleicht die Bandbreite an Veranstaltungsorten nicht so aufrechterhalten können, weil die Infrastrukturkosten gewachsen sind.

Was heißt das? Weniger Veranstaltungen in der Tufa?

NÖHL Nein, das nicht. Da, wo Infrastruktur steht, ist sie auch finanzierbar. Aber wenn man dann ständig an einem anderen Ort etwas aufbaut, wird es schwieriger. Wir versuchen nun bestehende Bühnen von vielen zu nutzen.

Also beim Festival Porta hoch 3?

NÖHL Bei Porta hoch 3 haben wir 4 Konzerte. Wir haben aber auch Kulturschaffende, die auf wechselnde Standorte mit mobilen Bühnen setzen. Das wird schwieriger.

Also beim Mosel Musikfestival, woran auch die Stadt Trier beteiligt ist?

NÖHL Das ist auch eine Frage für das Mosel Musikfestival.

Wird dann zum Beispiel der städtische Zuschuss fürs Festival geringer?

NÖHL Nein, wir stehen zu unseren Verpflichtungen, auch beim Mosel Musikfestival. Und wir wollen in jedem Fall, dass dieses Festival sich gut weiterentwickelt. Wir müssen aber auf der anderen Seite sehen, dass wir steigende Infrastrukturkosten haben und dass damit die Vielfalt bei den Spielorten schwieriger wird. Daraus werden Rückschlüsse zu ziehen sein. Wir gründen auf meine Initiative hin einen Arbeitskreis Open-Air , wo die Kulturschaffenden zusammenkommen und koordinieren, wie eine Bühne gemeinsam effizient genutzt werden kann. Wenn künftig irgendwo die Bühne von einer Gruppe steht, sollen andere Gruppen sie auch nutzen können, um die Fixkosten zu teilen und die Produktionskosten zu senken – so wie heute schon bei Porta hoch 3 und dem Altstadtfest. Wir haben inzwischen mehrere Online-Tools, wie wir die Koordination von Veranstaltungen organisieren. Wir müssen unsere Mittel effizienter einsetzen, und wir müssen um die Leute, die sich zurückgezogen haben, stärker werben, dass sie wieder zu ihrem alten Kulturverhalten zurückkommen.

Das Teilen bringt bestimmt denen viel, die diese Kosten tragen müssen, gerade in der freien Szene. Aber hilft das der Stadt?

NÖHL Schon, denn die Stadt zahlt oftmals Zuschüsse an die Kulturakteure, die sich die Bühnen teilen. Sparpotenzial gibt es in der Kultur eigentlich nicht mehr bei den städtischen Einrichtungen, wenn wir nicht an die Substanz gehen. Da müssen wir uns entscheiden, ob wir diese Einrichtungen wollen. Und das bedeutet, dass wir Kultur finanzieren und auch steigende Energiepreise abbilden. Deswegen gilt bei der Energiefrage für die Kultur dasselbe, was für das Verwaltungsgebäude der Stadt gilt oder für die Schulen: Das müssen wir in unseren Gesamthaushalt einbeziehen.

Bei der Tufa durfte die neue Leitung nur befristet für 1 Jahr eingestellt werden, weil die verschuldete Stadt kein Personal für den Verein mehr stellen darf. Wie lösen Sie den Konflikt mit dem Land?

NÖHL Wir sind mit der ADD da auf einem guten Gesprächsweg. Ich merke, dass sowohl wir als auch die ADD den Willen haben, diese gute funktionierende Struktur, wo die Stadt mit der freien Szene zusammenkommt, zu bewahren. Wie das nachher konkret aussieht, werden wir sehen, wenn wir fertig sind. Die ADD hat uns ein Jahr gegeben. Ich bin zuversichtlich, dass wir ein Modell finden, dass die Arbeit, so wie sie jetzt ist, fortgeführt werden kann.

Sie hatten bei Ihrem Amtsantritt im Oktober 2021 gesagt, dass Sie das Unesco-Welterbe besser präsentieren wollen. Was ist schon passiert?

NÖHL Wir haben das Tourismuskonzept auf den Weg gebracht. Darin steht sehr genau, dass das Welterbe in Verbindung mit den Themenbereichen Wein und Naturerleben die zentralen Marktbereiche für Trier sind. Das heißt, die Wertschätzung, die wir dem Welterbe gegenüber haben, ist Bestandteil unserer touristischen Planungen. Warum kennt man Trier? Man kennt es aufgrund unserer einzigartigen römischen Vergangenheit als Kaiserstadt. Wir haben aber auch Entwicklungspotenziale: Das Thema, das uns alle am meisten mitnimmt, ist die Umfeldgestaltung der Porta Nigra. Es gab einen Gestaltungswettbewerb, der noch Bestand hat. Wir planen jetzt, weil wir wollen, dass die Porta ohne eine Unterbrechung an die Fußgängerzone angeschlossen wird. Dann werden wir uns auf den Weg machen, Geld dafür zu besorgen. Die Maßnahmen sind ambitioniert und auch teuer. Ohne Unterstützung des Landes und des Bundes wird es die nicht geben. Wir versuchen, das voranzubringen.

Außerdem arbeiten wir an einem archäologischen Stadtkataster. Insgesamt fünf Personen sind damit beschäftigt, zwischen dem Amphitheater und der Römerbrücke die archäologischen Grundlagen aufzuarbeiten. Wenn wir wissen, was im Boden liegt, wird das verbunden mit Stadtperspektiven für obendrüber. Wir leben in einer lebendigen Stadt, deshalb muss Welterbe immer in eine zukünftige Entwicklung eingebunden werden. Wir wollen nicht die Stadt und unser Erbe in einen Glaskasten stecken. Beides muss miteinander vereinbar sein: Dass das Welterbe keinen Schaden nimmt, aber auch nicht unsere Stadtentwicklung.

Apropos lebendige Stadt: Täglich fahren 14.000 Autos über die Römerbrücke, das Umfeld ist wenig einladend. Wie ist Ihre Position bei solch neuralgischem Punkt?

NÖHL Es gibt einen Stadtratsbeschluss, perspektivisch die Verkehrssituation auf der Römerbrücke zu entlasten. Wie das Ganze umzusetzen ist und wann, das überlasse ich den Verkehrsplanern. Ich finde es sehr wichtig, dass wir auf der anderen Seite der Römerbrücke angefangen haben aufzuräumen, um dort städteplanerisch gute Entwicklungsachsen zu bekommen und dass die Kunstakademie eingebunden ist. Wo noch was zu tun ist, ist die östliche Seite der Römerbrücke, das ist tatsächlich eine Baustelle.

Dahin kommen die Touristen.

NÖHL Ich geb Ihnen recht, da ist Handlungsbedarf, aber da enden die Möglichkeiten dieser klammen Stadt. Ich kann nicht Hoffnung machen, dass ich noch in meiner Amtszeit darangehen werde. Wenn ich sagen kann, ich hab an der Porta Nigra ein schönes Umfeld geschaffen nach acht Jahren, dann bin ich sehr stolz. Ob ich die Römerbrücke schaffe, weiß ich nicht.

In der Europäischen Kunstakademie möchte der Direktor die Internationalität des Akademiebetriebs ausbauen und die Kunsthalle zu einem internationalen Ausstellungsort für zeitgenössische Kunst entwickeln. Um welchen Preis?

NÖHL Mit dem Wechsel in der Geschäftsführung ist auch ein neues Konzept aufgesetzt worden. Ein Akzent ist in der Tat, die Internationalisierung zu erhöhen. Auf der anderen Seite soll die regionale Anbindung verstärkt werden. Das heißt, man versucht, die Dinge zusammenzubringen. Die aktuelle „Ahoi“-Ausstellung der Hafengesellschaft ist dafür ein Beispiel. Der Leiter Santschi hat dafür gesorgt, dass neben die Positionen aus der Stadt Trier noch Werke aus anderen Hafenstädten kommen, um sie zu kontrastieren. Er hat Künstler aus Amsterdam, aus dem Hafen Mertert in Luxemburg, aus Basel und aus Antwerpen gefunden. Und genau das ist der Weg, hinter dem ich voll und ganz stehe: Wir wollen eine Kunsthalle, die für die Triererinnen und Trierer attraktiv ist, wo die regionalen Künstlerinnen und Künstler einen Ort haben, wo wir aber auch neue Impulse von außerhalb bekommen, um stärker an der Internationalität zu arbeiten. Herr Santschi wird übrigens Verstärkung bekommen. Eine Kuratorin steht ihm bald in einem einjährigen Volontariat zur Seite. Das zeigt, dass wir das Kulturangebot in der Kunsthalle stärken wollen.

Der EKA wurde jüngst eine geringe Risikofreude bescheinigt, weil so wenig junge Leute im künstlerischen Bereich nach Trier kommen.

NÖHL Herr Santschi will die Vernetzung zwischen der Hochschule und der Universität stärken. Das Vorstudium in den Fächern Gestaltung von der Hochschule kann jetzt auch an der Kunstakademie gemacht werden – da gibt’s ne Kooperation. Es gibt jetzt erste Lehrveranstaltungen. Und mit der Universität besteht jetzt eine Partnerschaft: Herr Santschi hält dort Lehrveranstaltungen, und der Studiengang Kuratieren, der an der Universität gestartet ist, wird eng mit der Kunstakademie vor Ort verbunden. Diese Verbindungsachse von Kunstakademie und den Hochschulen soll die Leute stärker in das Arbeiten hier vor Ort in den Institutionen bringen. Ich bin ja auch für die Trierer Hochschulen im Stadtvorstand zuständig, das freut mich total! Wir haben ein so kreatives Potenzial, und auch wenn wir kein Kunststudium haben, haben wir sehr künstlerisch orientierte Studierende und Studiengänge. Die wollen wir stärker dazu anregen, sich hier einzubringen, Beiträge zu leisten – und wenns nur für ein paar Jahre ist. Das ist ein wichtiger Impuls, um auch Neues, Innovatives und vielleicht auch risikofreudiges Denken hervorzubringen.

Die Stadt beteiligt sich beim „Untergang des römischen Reiches“ wieder an der Landesausstellung. Wie man hört, werden die Transportkosten deutlich steigen, trotz des Wegfalls der Leihgaben aus Russland. Muss die Stadt über das hinaus, was geplant war, Geld zuschießen, um die Pläne realisieren zu können?