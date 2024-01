Interview Moderator Max Moor Wie aus dem extremen Schulhasser Max Moor ein berühmter Moderator wurde

Am 24. März um 20 Uhr steht Max Moor als Moderator der internationalen Produktion „The Music of Hans Zimmer & John Williams – The Original London Production“ auf der Bühne der Arena Trier. Er unterhält das Publikum während der Pausen mit kleinen Anekdoten zu den jeweiligen Filmen, deren Musik das Orchester spielt. Wir haben den bekannten Schweizer Fernsehmoderator, Autor, Schauspieler und ehemaligen Biobauern vorab interviewt.