Kabarett : Der Stoff geht mir nicht aus, solange die Welt bekloppt ist

Trier Der Kabarettist Dieter Nuhr gastiert am Samstag mit seinem Programm „Kein Scherz“ in der Arena Trier.

Dieter Nuhr, Jahrgang 1960, gehört zu den bekanntesten (Fernseh-)Kabarettisten der Nation. In Wesel geboren, in Düsseldorf aufgewachsen, sammelte er erste Bühnenerfahrungen am dortigen Schauspielhaus und begann 1986 seine Karriere in der Spötterbranche. „Nuhr am Nörgeln“ hieß 1994 sein erstes Solo-Programm, mit dem er durchs Land zog. Neben seinen regelmäßigen Kabarettabenden in der ARD hat er zahlreiche Bücher veröffentlicht, das jüngste mit dem Titel „Gut für dich!: Ein Leitfaden für das Überleben in hysterischen Zeiten“. „Kein Scherz“ heißt sein aktuelles Bühnenprogramm, mit dem er morgen Abend in der Arena Trier gastiert.