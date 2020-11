Interview mit Mark Kelly (Marillion und Marathon) : „Ginge es nach mir, wäre das Marillons Stil“

Interview Trier/Dublin Der Keyboarder spricht über sein neues Projekt, 1000 gelagerte Ideen und ein Problem von Spotify.

KELLY Ich habe diese Geschichte in einem Interview mit einem Marillion-Fanclub-Magazin erzählt. Ein Freund von mir hat das Interview gelesen. Er meinte, er kenne den perfekten Sänger für mein Projekt. So habe ich Oliver, unseren Sänger, gefunden.

KELLY Wenn er etwas singt, dann hört man jede Menge Ehrlichkeit heraus. Bei einem Song wie „Amelia“, der ersten Singleauskopplung, der eine Geschichte erzählt, brauchst du jemanden, der es authentisch singen kann. Wenn nicht, hört sich das an wie eine Show oder eine Theateraufführung. Das wollte ich verhindern. Da hat Oliver einen brillanten Job gemacht. Er ist auch sehr gut darin, eigene Stimmmelodien zu erschaffen. Manchmal hat man Sänger, die eine gute Stimme haben, aber wenn du ihnen nicht exakt sagst, was sie zu tun haben, wissen sie es nicht. Oliver habe ich die Musik und die Texte geschickt und gesagt: „Sing’ einfach wie du willst.“

Also war die Idee, das Album „Mark Kelly’s Marathon“ von Anfang an da?

KELLY Ja. Ich glaube, am Anfang wäre es ein Fehler, meinen Namen nicht mit hineinzunehmen. Es ist gut, wenn einige meinen Namen erkennen. Hoffentlich kommt so der eine oder andere Marillion-Fan zu Marathon. Wenn wir dann das zweite Album veröffentlichen, wird der Name etwas bedeuten, und die Hörer werden interessiert sein, weil sie wissen, was sie erwartet.