Theater : Weitermachen! Vor leeren Rängen

München Nach Schließung vieler Opern und Theater wollen deren Künstler die Zuschauer auf andere Weise erreichen.

Theaterliebhaber müssen sich momentan in Verzicht üben, in Trier genauso wie in München: Die Bayerische Staatsoper und das Staatsballett sind bis zum 19. April geschlossen, um das Coronavirus einzudämmen. Für Opernintendant Nikolaus Bachler (68) eine schwierige Entscheidung. „Ein Theater, das nicht spielen darf, existiert nicht“, sagte Bachler im Interview der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag in München. Vorstellungen wird es deshalb weiter geben, vor leeren Rängen, dafür mit Übertragung ins Internet, etwa am 11. April die Uraufführung „7 Deaths of Maria Callas“ der Performance-Künstlerin Marina Abramovic.