Drei Fragen an... : „Wenn einen die Muse küsst ...“

Drei Fragen an...

Florian Burg (45) ist freischaffender Regisseur, der seit vielen Jahren Familientheater macht. Zudem arbeitet er als Theaterpädagoge unter anderem mit Schulen und an einem inklusiven Projekt mit dem Schönfelder Hof.

Im Lottoforum in Trier hat er in den vergangenen Jahren 13 Produktionen verantwortet, oft tritt er auch selbst als Schauspieler in Erscheinung.