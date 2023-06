Interview „Disney hat ‚Star Wars’ gegen die Wand gefahren“

PETERSEN Fairerweise muss man sagen, dass dies ein generelles Phänomen unserer Zeit ist. Es wimmelt nur so von Fortsetzungen, Neuverfilmungen, Reboots etc. – ein ständiges Anzapfen des kollektiven Gedächtnisses. Man versucht immer wieder, aus den alten Schläuchen neuen Wein zu keltern. Es gibt kaum etwas Neues. Das ganze Blockbuster-Kino, das in den 1970ern und 1980ern durchaus eine innovative Note hatte, steckt heute in einer Sackgasse. Damals haben Streifen wie „Der weiße Hai“ und „Star Wars“ das „New Hollywood“ abgelöst – spätestens heute hat sich dieses Kino totgelaufen. Es müsste ebenfalls von etwas anderem abgelöst werden. Nehmen Sie die Kinojahre 1950 bis 1980 – welche Stile sich da entwickelt haben, was neu erfunden wurde. Heute ist nur noch Stillstand, es wird alles wieder aufgewärmt. Natürlich aus finanziellen Gründen – man will ja Geld generieren. Da fehlt ein schöpferischer Impuls. Jemand müsste den gordischen Knoten zerschlagen und etwas Neues in Gang setzen.