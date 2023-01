Iranerin Taraneh Alidoosti : Der mutigste Filmstar und die Salmtal-Erinnerung

Die bekannte iranische Schauspielerin Taraneh Alidoosti bei einem Fototermin für den Film „Leilas Brüder“ auf den Filmfestspielen in Cannes im Mai 2022. Alidoosti hat noch gute Verbindungen nach Salmtal. Foto: dpa/Daniel Cole

Teheran Taraneh Alidoosti gehört zu den bekanntesten Unterstützerinnen der Proteste im Iran – und saß deshalb im Gefängnis. Warum Salmtal ein ganz besonderer Ort für die inzwischen weltbekannte Schauspielerin ist und was Fußballtrainer Klaus Toppmöller damit zu tun hat.

Das Jahr ist noch jung, aber es fing für Yvonne Lamberty schon mal sehr gut an. Mit riesiger Erleichterung. Für sie und für alle anderen, denen das Schicksal der iranischen Frauenrechtlerinnen am Herzen liegt. Und das Schicksal ihrer Kindheits-Freundin.

„Ich habe Rotz und Wasser geheult, als ich von ‚Tannis‘ Freilassung gehört habe“, sagt sie dem TV. „Ich war überglücklich.“ Tanni, das ist Taraneh Alidoosti, Yvonne Lambertys Freundin aus gemeinsamen Kindheitstagen in Salmtal (Kreis Bernkastel-Wittlich). Und Tanni war wieder frei – nach über zwei Wochen im berüchtigten Evin-Gefängnis. Nach vielen Tagen ohne Lebenszeichen und voller Ungewissheit.

Die Sorgen waren groß, denn auch das weltweite Rampenlicht garantiert Taraneh Alidoosti im Iran keinen Schutz: Die 38-Jährige – die erfolgreichste iranische Schauspielerin der jüngeren Vergangenheit – war kurz vor Weihnachten im Iran verhaftet worden. Weil sie, wie schon immer in ihrem Leben, klare Kante gezeigt hat. Alidoosti hatte sich zuvor mit der Frauenbewegung solidarisiert, sie bezeichnet sich selbst als Feministin. Ihren fast acht Millionen Followern auf Instagram zeigte sie sich auch ohne das obligatorische Kopftuch. „Unterstützung von konterrevolutionären Kreisen“ warfen ihr die Machthaber daraufhin vor – und sperrten sie ein. Am 4. Januar kam Tanareh Alidoosti gegen Zahlung einer Kaution frei. Und legte schnell wieder das Kopftuch ab.

Die Bilder gingen um die Welt. Sie lässt sich nicht einschüchtern, sie kämpft weiter – das ist das Zeichen, das sie aussendet. „Sie ist einfach unfassbar mutig“, sagt Yvonne Lamberty, die inzwischen als Malerin in Südfrankreich lebt: „Taraneh ist ein Sonnenschein, voller Energie, charismatisch und lebensfroh. Ich spielte so gerne mit ihr“, so erinnert sie sich an die gemeinsamen Zeiten im Kindergarten und auch danach. Das letzte persönliche Treffen in Salmtal liege zwar rund 20 Jahre zurück („Damals hatte sie gerade ihren ersten Film gedreht“), aber der Kontakt blieb bestehen – auch wenn es zuletzt durch die Situation im Iran zunehmend schwieriger geworden sei.

Der Plan: Irgendwann soll es zu einem Wiedersehen in Salmtal kommen, wo Taraneh – geboren am 12. Januar 1984 in Teheran – als Zweijährige wegen des Jobs ihres Vaters gelandet war: Hamid Alidoosti war der erste iranische Fußballprofi in Deutschland. Er wechselte 1986 aus dem Iran zum damaligen Zweitliga-Aufsteiger FSV Salmrohr. Klaus Toppmöller hatte den Deal eingefädelt. Alidoosti stürmte zwar nur in zwei Spielzeiten für die Salmtaler, aber der Bezug in die Region erhalten – immer wieder kehrte der ehemalige Nationalspieler und spätere erfolgreiche iranische Vereinstrainer mit der Familie in die Region zurück. Hamid kickte dann bei Altherren des FSV, Tanareh spielte mit den Freundinnen von früher.

Auch „Tannis“ einziger Bruder, Pouyan, wurde 1987 in Wittlich geboren. Er starb aber im Alter von 16 Jahren beim persischen Feuerfestival. Dass die Schauspielerin fast akzentfrei Deutsch spricht, das liegt an Salmtal. Ihre frühesten Erinnerungen spielen alle in der Region Trier, sagte sie mal. „Das Erste, woran ich mich erinnere, ist mein deutscher Kindergarten (Anm.: in Salmtal). Das ist schon komisch, wenn Leute von ihrer Kindheit erzählen, geht es immer um vertraute Orte. Aber meine Erinnerungen spielen alle in einem Dorf in Deutschland, weit, weit weg davon, wie ich jetzt.“ So erzählte sie es vor einigen Jahren am Rande der Berlinale dem Deutschlandfunk Kultur.

Auch wenn die Besuche in die Region über die Jahre seltener wurden: „Ich kehre jedes Mal voller Liebe zurück, weil ich die Ruhe im Dorf mag und die Vorhersehbarkeit“, sagte sie. Vorherzusehen war ihre Karriere sicher nicht. Eigentlich wollte sie professionelle Klarinettistin werden, sprach dann aber in einer Schauspielschule vor – und wurde zu ihrer eigenen Überraschung genommen. Schon ihr erster Film war ein Erfolg. Für ihre Rolle in „Taraneh, 15 Jahre alt“ wurde sie beim Internationalen Filmfestival von Locarno als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Für „Alles über Elly“ gab es bei der Berlinale 2009 den Silbernen Bären. Und „The Salesman“, in dem Alidoosti die weibliche Hauptrolle spielte, erhielt 2017 den Oscar als bester fremdsprachiger Film - in Abwesenheit: Die Filmemacher und Alidoosti waren aus Protest gegen US-Präsident Donald Trumps damaliges Einreiseverbot aus vielen muslimischen Staaten der Preisverleihung ferngeblieben.

Taranehs Vater Hamid Alidoosti spielte für den FSV Salmrohr. Foto: FSV Salmrohr/Archiv FSV Salmrohr, Fumetti

Ein FSV-Kollege von damals hielt lange Zeit Kontakt zu Hamid Alidoosti, er war auch bei Taranehs Hochzeit in Teheran, wie er dem TV sagt – er will aber nicht namentlich genannt werden: „Hamid war auch nach seiner Zeit beim FSV Salmrohr immer wieder mal zu Besuch.“ Auch der Salmrohrer war nach der Freilassung von Taraneh „sehr erleichtert, auch wenn sie ja bisher nur auf Kaution aus dem Gefängnis ist“.

Yvonne Lamberty setzte sich in den sozialen Netzwerken für die Freilassung von Alidoosti ein: „Ich habe daraufhin sehr viele Nachrichten von iranischen Frauen bekommen, die sich bedankt haben“, sagt sie: „Irgendwie habe ich mich schlecht gefühlt, dass ich das nicht schon viel früher getan habe. Diese Frauen haben so unfassbar viel Mut.“ Auch die Filmbranche hatte eine deutliche Botschaft gesendet: 600 Künstler und Filmschaffende hatten in einem offenen Brief die Freilassung von Taraneh Alidoosti gefordert – unter anderem Kate Winslet, Penelope Cruz, Pedro Almodovar und das Filmfestival Cannes.

Ohne Kopftuch: Taraneh Alidoosti kurz nach ihrer Freilassung am 4. Januar 2023. Foto: dpa/Gisoo Faghfouri

Taraneh Alidoosti mit ihrer Kindheitsfreundin Yvonne Lamberty (rechts) bei einem Besuch in Salmtal. Foto: Lamberty