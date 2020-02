Aufgeschlagen – Neue Bücher : Irrungen und Wirrungen

München, fünf Jahre nach Kriegsende. Karl Wieners, der seine Frau und seine Kinder verloren hat, ist in seine Heimatstadt zurückgekehrt, wo dem desillusionierten Schriftsteller eine Arbeit als Journalist angeboten wird.

Bei seinen Recherchen trifft Wieners einen alten Schulfreund wieder. Kriminalkommissar Ludwig Gruber ermittelt gerade in einem Mordfall, der auf mysteriöse Weise mit dem Kunstraub zusammenzuhängen scheint. Die Dritte im Bunde ist Magda, Wieners Nichte, die in ihrem Onkel mehr sieht als eben nur den Onkel, aber auch sonst kein Kind von Traurigkeit ist, was ihre Männerfreundschaften angeht. Zudem ist sie in nicht ganz koschere Schwarzmarktgeschäfte verwickelt, die ihr einen recht passablen Lebensstandard garantieren …