Konzert am 9. Mai Geheimtipp aus Island spielt in Trier

Svavar Knutur zieht es am Dienstag, 9. Mai, nach Trier (der Mann ist Profi – er wird die nicht von überall einfache Bahn-Erreichbarkeit Triers einkalkulieren). Dort spielt er im „Front of House“, dem Gastro-Bereich an der Arena Trier. Wie im Vorjahr planen die Arena-Macher wieder regelmäßig kleinere, ausgewählte Konzerte in der Location. Bestätigt sind bisher neben Svavar Knutur (Vorverkauf 12 Euro, Abendkasse 15 Euro) Auftritte regionaler Bands und Künstler wie Steff Becker (11. Mai), The Canyon Behind Her (3. Juni), Vintage Seven (7. Juli) und Past Masters (14. Juli).