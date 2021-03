Musikpreis : „Herausragend und beispielhaft“

István Dénes Foto: privat

Budapest/Trier Hohe Ehre für den früheren Trierer Generalmusikdirektor István Dénes: Er erhält den ungarischen Liszt-Preis für das Jahr 2021.

Der Dirigent und Komponist István Dénes, ehemaliger Generalmusikdirektor am Städtischen Theater in Trier, erhält in diesem Jahr den Ferenc-Liszt-Preis des ungarischen Staates. Gerade hat er die Ernennungs-Urkunde des ungarischen Kulturministers Miklós Kásler als Anerkennung seines „herausragenden und beispielhaften Wirkens“ bekommen (siehe Extra).

István Dénes war von 1995 bis 2008 Generalmusikdirektor der Stadt Trier und war danach tätig als freischaffender Dirigent und Pianist, unter anderem in Budapest, in Prag, in Hradec Kralové (Königgrätz). Denes profilierte sich auch bei Uraufführungen: einem „Requiem“ des tschechischen Komponisten Juraj Filas (*1955) und einem „Kreuzweg“

Extra Was der Kultusminister schreibt Der ungarische Kulturminister Miklós Kásler schickte István Dénes zur Verleihung eine Urkunde mit folgendem Text: Verehrter Herr Dénes, jedes Jahr gibt es die Möglichkeit, durch den Minister der Menschlichen Kraftquellen im kulturellen Bereich Preise zu vergeben. Mit Freude teile ich Ihnen mit, dass ich Ihnen anlässlich der nationalen Feierlichkeiten zum 15. März als Anerkennung Ihres herausragenden und beispielhaften Wirkens den Ferenc-Liszt-Preis verleihe. Zur feierlichen Übergabe der Auszeichnung kann es in Betracht der Corona-Pandemie derzeit nicht kommen. Sobald die Lage es jedoch ermöglicht, wird bei einer würdigen Feierlichkeit die Übergabe der Auszeichnung erfolgen. (Übersetzung: Ferry Seidl)

des Slowaken Lukáš Hurník (*1967). Das 5. Trierer Sinfoniekonzert am 25. Februar 2021 sollte Beethoven zum 250. Geburtstag seine Reverenz erweisen und Dénes als Komponisten und Bearbeiter darstellen. Schwerpunkt sollte Liszts Sonate „Nach einer Lektüre von Dante“ in der Orchesterfassung von Dénes sein. Außerdem waren „Fanfare und Choral“ von Dénes und eine „Begegnung im Mondschein“ von Beethoven/Dénes vorgesehen.

Das ehrgeizige Projekt musste wegen Corona verschoben werden. Überhaupt erwies sich das Virus als schmerzliche Blockade. Dénes dazu wörtlich: „Leider mussten wir unsere Jubiläumskonzert mit dem Trierer Philharmonikern schon zweimal verschieben, wobei wir auch die ‚Dante-Sonate‘ in meiner Orchesterversion spielen sollten. Wann wir wieder spielen sollen – dürfen – können, weiß niemand mehr.“ In Budapest bereiten wir uns vor – wenn das Virus es uns erlaubt, natürlich online, konzertant –, auf die Premiere von Franz Schmidts Oper „Notre Dame“. Sonst nutze ich die Zeit fürs Komponieren.“