Mosel Musikfestival : „Italienisches Liederbuch“ komplett zu hören

Bernkastel-Kues Liebe, Streit, Abschied, Versöhnung – diese Höhen und Tiefen erleben Paare im Laufe ihrer Beziehung. In seinem „Italienischen Liederbuch“ greift Komponist Hugo Wolf die Themen in 46 kleinen Liebesliedern auf.

Des letzten Werks des Komponisten Hugo Wolf (1860-1903) nimmt sich MoselMusikfestival-Intendant Tobias Scharfenberger höchstpersönlich an und präsentiert gemeinsam mit Sopranistin Carolina Ullrich leidenschaftliche Liebeslieder wie „Ihr seid die Allerschönste“, „Hoffärtig seid ihr, schönes Kind“ und „Was soll der Zorn, mein Schatz“ in Dialogform. Der Brasilianer Marcelo Amaral begleitet das Duo am Klavier.