Theater : Großes Theater, skurril und anrührend

Luxemburg Eine Meisterleistung: Luxemburger Grand Théâtre inszeniert „Ivanov“ von Anton Tschechow.

Eine Theateraufführung heißt im Französischen gemeinhin „spectacle“ und was das Grand Théâtre in Luxemburg mit seiner Eigenproduktion des „Ivanov“ als „comédie tragique“ auf die Beine stellt, ist dann auch im deutschen Wortsinn ein Spektakel. Die feinsinnige und sehr theatralische Inszenierung der Luxemburger Regisseurin Myriam Muller darf jetzt schon als früher Höhepunkt des Theaterjahres in der Region bezeichnet werden. Das gesamte Französisch-Luxemburgische Team glänzt in einer Intensität, die selten ist. Der von allen geliebte, aber verarmte Gutsbesitzer Ivanov ist in eine tiefe Depression gefallen, der sonst so kraftstrotzende Intellektuelle erkennt sich selbst nicht mehr, versinkt im Selbstzweifel und kann sich das nicht erklären. Die Liebe zu seiner Frau und das Geld sind ihm durch die Hände geflossen, seine einzige Zerstreuung sind die abendlichen Partys bei den wohlhabenden Lébédevs mit deren jugendlicher Tochter er dann auch noch in ein intensives Techtelmechtel gerät. Das Ganze endet tragisch, wie stets bei Tschechow, ungewöhnlich ist aber (zugleich auch sinnvoll und durchaus kurzweilig), dass in Mullers Interpretation der komödiantische Aspekt unterstrichen wird. Da wird gesoffen, getanzt, geredet, gestritten und gelitten. Das ist grotesk, skurril, manchmal wie mit dem Florett gefochten, dann wieder brachial, kraftvoll und laut. Muller integriert zudem – dramaturgisch äußerst geschickt, weil das alles etwas erzählt und das Stück im Flow hält – musikalische Kabinettstückchen, das schafft wunderbare Übergänge zwischen den Akten und kreiert auch sonst magische Momente. Die Schauspieler holen alles aus sich heraus, gehen über ihre Grenzen, wachsen unter Myriam Mullers Fittichen über sich hinaus. Besonders brillant Jules Werner, dessen intensives Spiel alle Farben der Depression auslotet. Die wunderbar stimmige Szenerie (Anouk Schiltz) steht inmitten der 250 Zuschauer, das schafft Nähe und Nahbarkeit. Apropos „spectacle“; das wird auf Französisch gegeben, wenn Sie der Sprache nicht mächtig sind, egal, großes Theater erschließt sich auch so.