Erster Act steht fest Porta3-Festival: Dieser Künstler stand jahrelang auf dem „Wunschzettel“

Zwei oder drei Konzerte dürften noch hinzukommen: Ziemlich sicher am Donnerstag und Freitag, 20. und 21. Juni. Gut möglich, dass es aber wie zuletzt ein weiteres Konzert geben wird. Der Name Porta3 hat sich etabliert, er sagt aber nicht unbedingt etwas über die Anzahl an Shows aus. So eröffnete in diesem Jahr Peter Fox die Reihe auf dem mit 2900 Leuten ausverkauften Porta-Nigra-Vorplatz. Insgesamt gab es damit an fünf Tagen in Folge Live-Musik zu erleben.