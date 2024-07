Potpourri eines Lebens Jazz im Brunnenhof: Judith Hill zu Gast in Trier

Einen „Weltstar“ kündigte Nils Thoma vom Jazzclub Trier an. Nun, übertrieben hat er damit nur ein kleines bisschen. Judith Hill – der Name mag nicht so funkeln wie der von Michael Jackson, Prince, Stevie Wonder, Carol King oder Elton John. Aber mit all diesen Künstlern, und das ist nur eine kleine Auswahl, hat sie zusammengearbeitet: als Backgroundsängerin, im Duett, als Songwriterin und Instrumentalistin. Sie hat dabei von ihnen gelernt und zu eigener Größe gefunden.