Konzert : Jazz: Französisches Trio spielt im Brunnenhof Trier

Trier (red) Französischer Komponist und Kontrabassist zu Gast in Trier: Im Rahmen der von Jazz-Professor Georg Ruby kuratierten Reihe „Ruby’s Off Zone“ gastiert am Donnerstag, 7. November, das französische Trio „Trilogiqu3“ um den Komponisten und Kontrabassisten Gautier Laurent in Trier.

