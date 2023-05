Musikbands aus der Region JazzPresso: Sie spielen, wo andere Espresso trinken

Jeder Auftritt ist etwas Besonderes. Manchmal kann eine kleine

private Feier so schön sein, da braucht man gar keine Massen. Wenn die Beine mitwippen und die Leute im Takt mitswingen, ist es für uns eine ganz tolle Erfahrung auf der Bühne zu stehen. Dann breitet sich die Musik überall aus und sorgt für Gänsehaut, auch bei uns Musikern. So einen tollen Auftritt hatten wir kürzlich in der Remise in Quint. Da gab es einige solcher Gänsehautmomente, da das Publikum bei unserem „Swing in den Frühling“ einfach so klasse mitgemacht hat! Da sind wir als Künstler so dankbar für solche Auftritte.