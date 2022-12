Konzert : Berauschend intensiver Big-Band Klang

Trier Die „Jazzrausch“ Big-Band aus München, die zu den erfolgreichsten ihres Genres weltweit gehört, hat beim Moselmusikfestival in St. Maximin vor ausverkauftem Haus gespielt. Dabei stand Weihnachtliches aus ihrem Album „Alle Jahre wieder“ auf dem Programm.

Ein besinnlicher Abend war es in St. Maximin mit der Jazzrausch Big-Band teilweise. „Entspannend, dass es wohltuend ist“, wie die Definition es sagt, war es dabei auf jeden Fall. Ruhig und still eher nicht, denn die Band, die unter anderem im Lincoln Center in New York oder der Philharmonie in München aufgetreten ist, hat eine enorme Intensität, bei der es auch mal ein Crescendo braucht. Bereits zum zweiten Mal ist die Gruppe in diesem Jahr in Trier. Im Sommer haben sie bereits in der Lokhalle des ehemaligen Bahnausbesserungswerks in Trier-West mit ihrem Programm „Beethoven´s Breakdown“ gezeigt, wie man Musikstile miteinander verbinden kann, etwa Klassik oder Big-Band Literatur mit House und Techno.