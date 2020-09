Trier : Jean Asselborn stellt neues Buch in Trier vor

Der deutsche Außenminister Heiko Maas und sein luxemburgischer Amtskollege Jean Asselborn feiern in Schengen die Öffnung der Grenze. Foto: Bernd Wientjes

Trier (red) Ein Abend mit Jean Asselborn: Der luxemburgische Außenminister wird am 23. September auf Einladung der Galerie Netzwerk in der Europäischen Kunstakademie in Trier zu Gast sein – zu einer Lesung (samt Diskussion) aus seiner politischen Biografie „Merde Alors“, die im Sommer in Deutsch erschienen ist.