Deutschlandpremiere des neuen Bretagne-Krimis Jean-Luc Bannalec: „Dupin-Krimis schreiben ist mein Yoga“

Angekündigt war Jean-Luc Bannalec mit dem 12. Band seines Dupin-Krimis. Doch seit Mittwoch liegt noch druckfrisch der nächste Fall in den Regalen der Buchhandlungen. Und somit erleben die 630 Zuschauer beim Eifel-Literatur-Festival in der Aula der Realschule plus in Prüm nicht nur einen der seltenen Auftritte des Autors, sondern auch gleich die Deutschlandpremiere des neuen Dupin-Krimis.