Preisverleihung : Die Lösung eines Jazz-Problems

Trier Jelena Kuljić zeigt auf der Bühne in der Europäischen Kunstakademie in Trier, wa­rum sie den JTI-Jazz-Award verdient hat.

Die englischen Texte sind vom Lauf der Welt inspiriert, vom Vulkanausbruch auf Island, von Merkel, Obama und Trump oder der Pandemie. Was sie interessiert, ist die „Misconception of the world.“ Aber eben auch die Welt in ihr drin, im Kleinen: „You are the virus, I am the cure“, singt sie. Oder: „My body is a cage, … but my mind holds the key.“ Das klingt dann auch mal rockig, oft hart, laut und schnell, manchmal aber ganz zart. Und immer gut verständlich, was so auch nicht selbstverständlich ist.