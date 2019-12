Fernsehen : Jens Förster im Fernsehen

Trier/Köln/Baden-Baden (red) Wiedersehen mit Jens Förster: Der Mann, der in keine Schublade passt, ist am Freitag, 6. Dezember, 22 Uhr zu Gast im SWR-Nachtcafé in Baden-Baden. Zum Thema „So wie ich lebt keiner!“ spricht Moderator Michael Steinbrecher mit Förster sowie weiteren Querdenkern und Paradiesvögeln.

