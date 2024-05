Trier Hier ist jeder willkommen

In Lummerland sind immer alle glücklich. Nur manchmal mischt sich ins ungetrübte Dur ein trübsinniges Moll, zum Beispiel, wenn das Inselreich von König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften zu klein wird für alle Bewohner und einer oder eine das Land deshalb verlassen muss. So wie die Lokomotive Emma. Um sie nicht allein zu lassen, beschließen ihre Freunde Lukas und Jim, der als Findelkind in einem Paket nach Lummerland geliefert wurde, sie seetüchtig zu machen und mit ihr auf der Suche nach einer neuen Heimat in See zu stechen.