Auftritt in Trier Jimmy Kelly: „Wir sind alle in manchen Bereichen Versager“

Seine Fans und er haben lange warten müssen, jahrelang. Seit ein paar Tagen sind Jimmy Kelly & the Streetorchestra nun auf Deutschland-Tour – am 5. Mai spielt er in Trier, einen Tag zuvor in Saarbrücken. Vor dem Tourstart hat er mit TV-Redakteur Andreas Feichtner über seine berühmte Familie, seinen beschwerlichen Weg zurück auf die Straße und die Tücken des Internets gesprochen. Für Kelly-Family-Fans hat er aktuell keine guten Nachrichten.