Johannes Kolz malt live „How to date a feminist“ im Theater Trier

Alles begann beim heimischen Abendessen. Johannes Kolz, stadtbekannter Zeichner, Maler und Karikaturist, bemerkte, eher nebenbei, dass er sein Portfolio gern um ein weiteres Genre bereichern würde: Er habe Lust, mal fürs Theater zu arbeiten und ein Bühnenbild zu entwerfen. Prompt arrangierte seine Frau hinter seinem Rücken eine Art konspiratives Treffen, zu welchem sie den Gatten zum Augustinerhof lotste. „Ich dachte, wir würden einen neuen Personalausweis beantragen“, erinnert er sich. Aber die beiden steuerten nicht das Rathaus, sondern das Theater, genauer gesagt das Büro des Intendanten an, wo Manfred Langner die beiden empfing, um Kolz mitzuteilen, dass er seinem Wunsch einen großen Schritt nähergekommen sei. Das Einzige, was noch fehlte, war ein Stück, an dem der Maler mitwirken konnte.