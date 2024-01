Serie Die Kulturmacher Johannes Nink – der musikalische Wanderer zwischen den Welten

Wer am vergangenen Samstag die Gala-Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Trierer Karneval erlebt und sich über die formidable Musikbegleitung gefreut hat, der hatte – höchstwahrscheinlich unbewusst – das Vergnügen, Johannes Nink zu hören. Der Ur-Trierer und Wahl-Kölner ist in verschiedenen Formationen zu hören und als Gast in der Trierer Uni-Bigband „Swing UniT“, die sein Vater Bernhard Nink seit ewigen Zeiten leitet. Den hatte TV-Redakteur Martin Möller in einem Porträt einst als in Trier omnipräsenten Musiker und Pianisten bezeichnet.