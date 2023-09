Am Freitag im Mergener Hof Trierer Pianist Johannes Still: Ein Mann für viele Stile

Er hat es mal links liegen oder rechts stehen lassen, ein paar Monate lang ging das, da war Johannes Still so zehn, elf Jahre alt: Das Klavier im Hause Still. Aber es gab ja eigentlich kein Vorbei, manches im Leben ist doch am schönsten in Schwarz-Weiß. „Die Musik war immer in der Familie“, sagt er. Johannes Still war dreieinhalb, als sich seine Familie von Bayern aus nach Trier aufgemacht hat. Seit 1994 ist sein Vater Josef Still Domorganist im Trierer Dom, zudem Orgel-Sachverständiger im Bistum. Mehr als nur ein Job.