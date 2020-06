Trier : Zierden macht’s doch noch mal

Doch noch kein Abschied: Josef Zierden wird auch für 2021 ein Eifel-Literatur-Festival organisieren. In kleinerem Format. Denn Zeit für Literatur muss bleiben. Was schon alles gelesen wurde, zeigt das Tagebuch. Foto: TV/Katharina de Mos

Trier Die Planung für das Eifel-Literatur-Festival 2021 läuft – erstaunlicherweise wieder unter Regie des Festivalgründers. Acht Lesungen mit Autoren von Weltrang soll es geben. Wie kam denn das?

Wie anders ist das Bild, das Josef Zierden 2020 abgibt. 2019, da war er blass und traurig. Gequält von Gedanken an Krankheit und Tod. Getrieben vom Wunsch zu leben. Und fest entschlossen, sich nicht wieder „von der Welt wegzusperren“, um das Eifel-Literatur-Festival zu organisieren: Die inzwischen auf den 25. September verschobene Lesung mit Star-Autor Sebastian Fitzek sollte für Zierden der Schlusspunkt sein. Danach wollte er sein Festival nach einem Vierteljahrhundert in andere Hände übergeben, um nach überstandener Krankheit mehr Zeit für seine Familie und sich selbst zu haben.

„Das sind herrliche Zeiten gewesen fürs Lesen“, sagt er über die Corona-Wochen. Sein akribisch geführtes Lesetagebuch zeigt ihm, dass er seit April 25 Bücher verschlungen hat. Einen Teil davon einfach so. Zum Genuss. Einen anderen Teil zur Vorbereitung auf das Eifel-Literatur-Festival 2021, das er allen Ankündigungen zum Trotz nun doch wieder selbst organisiert. „Ich nehme nicht Anlauf für weitere Langstrecken. Ich will nicht den Seehofer machen“, sagt er. Aber er wolle ausprobieren, ob eine kompakte Form des Festivals ohne großen bürokratischen Aufwand finanziell machbar sei.

Eine Autorin, die 2021 in die Eifel kommt, sei ein „absoluter Herzenswunsch“ von ihm gewesen. Namen nennt Zierden nicht. Die Frau habe nur zwei Romane veröffentlicht über das Leben im ländlichen Raum und damit gleich große Erfolge erzielt. Mehr lässt er sich zum Programm noch nicht entlocken. Organisatorisch will er so vorgehen, dass er auf kommunales Geld verzichtet, um weniger Arbeit mit den Verwendungsnachweisen zu haben.