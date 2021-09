Konzert : Haydn trifft starke Frauen und Klimawandel

Chordirektor Martin Folz probt in St. Ambrosius in Trier das zeitgenössische Oratorium „Haydn_Schöpfung_ reloaded“. Foto: Anne Heucher

Trier In der entweihten Kirche St. Ambrosius in Trier-Nord proben Musiker des Trierer Theaters eine radikale Neufassung des Oratoriums „Die Schöpfung“. Passend zum Ort lässt es die sakralen Intentionen Joseph Haydns hinter sich und schafft etwas Zeitgenössisches: „Haydn _ Schöpfung _ Reloaded“ für klassisches Konzert- und Crossover-Publikum.

Ist es überhaupt noch zeitgemäß, „Die Schöpfung“ von Joseph Haydn auf die Bühne zu bringen? Jenes große idealistische Oratorium, das zu den bekanntesten seiner Gattung zählt und die Welt als großartig preist? „Nein“, sagt Chordirektor Martin Folz entschieden und hat gemeinsam mit dem luxemburgischen Komponisten Camille Kerger etwas ganz Neues daraus gemacht. In „Haydn _ Schöpfung _ Reloaded“ steht nicht mehr nur der Mann als Krone der Schöpfung im Mittelpunkt, und auch die vielen Blessuren, die die Natur und Menschenrechte bekommen (haben), spielen in der Produktion eine zentrale Rolle.

Als die Proben im Juni begannen, waren weder die Flutkatastrophe noch das Drama des Umsturzes in Afghanistan absehbar, aber sie haben dem Werk, das am 2. Oktober Premiere hat, zusätzlich Aktualität gegeben. Die Idee aber stammt bereits aus dem Jahr 2012, als die Philharmonie Luxemburg Folz und Komponist Kerger beauftragte, für den damaligen europäischen Jugendkammerchor Robert Schuman die „Schöpfung“ zu interpretieren. „Wir haben uns damals gefragt: Kann man denn mit jungen Leuten zwischen 20 und 28 Jahren die ,Schöpfung‘ von Haydn eins zu eins überhaupt noch so aufführen?“, erzählt Folz. Die Vision funktioniere nicht mehr. „Wir sind nicht mehr nur die staunenden Kinder, die die Schönheit sehen, sondern wir sehen eine furchtbare Realität in der Zerstörung der Welt und in der Nichtbeachtung der Menschenrechte.“

Kerger hat alle Rezitative neu geschrieben, den dritten Teil mit dem Dialog des ungleichen Paars Adam und Eva haben er und Folz gestrichen, dafür als Kontrast zwei Popsongs integriert, die eine neue, nicht-religiöse Utopie beschwören. Was von Haydn übrig blieb, wurde nicht angetastet. Allerdings mit eigenwilliger Instrumentierung versehen, zu der Akkordeon, Stabspiele, Klavier, Saxophon und tiefe Streicher gehören. „Es ist eine unglaublich farbenreiche Instrumentierung“, so Folz, „man kann sich gar nicht vorstellen, dass man damit Haydn spielen kann. Es klingt alles ganz anders, manchmal wie ein Jazzensemble, manchmal wie ein futuristisches Ensemble.“ In der Wiederaufnahme des Werks in Trier singen nun der 20-köpfige Opernchor und zwei junge Solisten des Trierer Jugendchors.

Nicht unbedingt also ein Oratorium, das man auch im Dom hätte aufführen können. „Wir gehen wirklich weltlich an das Thema heran“, so Folz. Die Schreibweise des Titels mit den Unterstrichen solle signalisieren: „Das ist kein museales Konzert, sondern eines, das zum Nachdenken und zum Gespräch anregen will.“

Für das Konzertprojekt nehmen die Musiker an einem intensiven PCR-Test-Monitoring teil. Alle 48 Stunden testen sie sich, damit sie bei durchweg negativen Ergebnissen ohne Abstand auf der Bühne agieren dürfen. Womöglich ist es das letzte Konzert in St. Ambrosius. Wie man hört, gibt es bereits mehrere Interessenten für das Gebäude.