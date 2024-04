Ausstellung im Nationalmuseum am Fischmarkt Welche Bedeutung Maler Joseph Kutter für Luxemburg hat und warum Deutschland ihm was schuldig ist

Wir sind ihm hierzulande etwas schuldig. Joseph Kutter gehört schließlich zu den zahlreichen Luxemburger Leidtragenden des deutschen Nationalsozialismus. Nach der Machtergreifung Hitlers wurde sein weithin dem Expressionismus verpflichtetes Werk ab 1933 zur „entarteten Kunst“ gezählt. Fortan durften die Bilder des luxemburgischen Malers nicht mehr in Deutschland ausgestellt werden. Bis dahin waren sie in Berlin und München, wo Kutter eine Zeit lang studierte, regelmäßig gezeigt und beachtet worden. Der Maler selbst war bereits 1924 mit seiner Frau, die er in München kennengelernt hatte, ins heimatliche Großherzogtum zurückgekehrt.