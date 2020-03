Theater : Schonungsloses Stück, überzeugend gespielt

In einer der Darbietungen spielen die drei Darstellerinnen (von links) Joya Ghosh, Rosângela Ferreira und Ilka Becirevic eine tote Go-Go-Tänzerin. Foto: Jan Soefjer

Trier Joya Ghoshs Inszenierung im Trierer Schmit-Z widmet sich Monologen der weiblichen Diversität.



„Hey, Frau Lehrer, ich bin ihr Verehrer.“ Dieser Satz ist der Lehrerin im Kopf geblieben. Natürlich weiß sie, dass der Schüler nicht 18 Jahre alt ist, wie er behauptet, sondern 15, aber sie fühlt sich „auch so geil wie seit 15 Jahren nicht mehr“ und ein bisschen Glück habe die Vertretungslehrerin mit den Halbjahres-Verträgen auch verdient, meint sie. Am Ende landen sie und der Schüler in einem Motel, aber der Schüler ist von der Situation überfordert. „Ich glaube, ich liebe sie nicht. Ich will nach Hause“, sagt er zu ihr und sie denkt nur: „Kacke, das Bier wird warm.“ Joya Ghosh spielt diese Rolle in dem Stück „Nackt steh ich vor euch“ von der amerikanischen Schriftstellerin Joyce Carol Oates, das am Freitag Premiere im Schmit-Z-Theater Trier feierte und noch am 5., 8. und 14. März zu sehen sein wird.

Das Drama besteht aus elf Monologen von ganz verschiedenen Frauen-Rollen. Sechs hat Ghosh, welche das Stück inszeniert hat, ausgewählt. Da ist zum Beispiel die Schwangere, welche sich anklagenden Fragen ihres ungeborenen Kindes stellt. Da ist die magersüchtige Teenagerin, welche versucht, ihre Bulimie vor ihrer Mutter geheim zu halten, bis diese ihr eines Tages den weiten Pullover am Körper zusammenzieht und erschreckt. Es gibt die reiche Dame, welche die Sinnlichkeit des Geldes beschwört. Und es gibt eine psychotische Frau, die am Leben zerbrochen und in den Glauben geflüchtet ist.