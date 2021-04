Jugend musiziert : Jugend musiziert: 13 Teilnehmer bei Bundeswettbewerb

Trier/Wittlich Mit ihren Videobeiträgen zum Wettbewerb Jugend musiziert haben sich 13 Teilnehmer aus der Region für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Wegen der Corona-Pandemie fand der Wettbewerb nicht in Präsenz statt, sondern die Teilnehmer zeigten ihr musikalisches Können in Videos.

Auch der Bundeswettbewerb wird als Videowettbewerb durchgeführt. Vom 20. bis 27. Mai wird eine Jury, sofern es in Präsenz möglich ist, in Bremen und Bremerhaven die Videos anschauen und die Beiträge bewerten. Jugendliche, die beim Landeswettbewerb den ersten Preis und zwischen 23 und 25 Punkten erreicht haben, werden am Bundeswettbewerb teilnehmen.