Interview:Julia Reidenbach : Singen ist die beste Therapie für alles

Wenn Hunderte Stimmen ihr entgegenströmen, dann ist Chorleiterin Julia Reidenbach in ihrem Element. Foto: Simon Engelbert

Trier Wohltuend, heilsam, ein außergewöhnliches Erlebnis – das verspricht die Musikerin Julia Reidenbach Menschen, die sich aufs gemeinschaftliche Singen einlassen. 2023 geht sie mit zwei neuen Formaten an den Start.

Wer in Gemeinschaft singen will, ohne Verpflichtung zu regelmäßigen Proben oder einer Mitgliedschaft im Verein ein, der geht zu „Just sing!“. Chorleiterin Julia Reidenbach bietet das Format seit 2019 in der Trierer Tufa an und rennt beim Publikum regelmäßig offene Türen ein. Im Interview erklärt sie, was das Erfolgsrezept ausmacht, welche Rolle die Sprache beim Singen spielt und warum sie im neuen Jahr zwei Zielgruppen besonders in den Fokus nimmt.

Ihre Mitmach-Konzerte Just sing! stießen mit 300 – 400 Teilnehmern pro Abend von Anfang auf riesige Resonanz. Wie erklären Sie sich das?

JULIA REIDENBACH Bei dem Singformat geht es um pure Lebensfreude, um Einfach-mal-loslassen, darum, den ganzen Alltagsstress mal hinter sich zu lassen. Wir bitten darum, dass alle die Handys weglassen und dass man wirklich mal im Augenblick da ist und mit ganz vielen Leuten etwas Besonderes erlebt. Wenn man zusammen singt und gemerkt hat, welche Wucht Singen hat und was das emotional mit einem machen kann, dann ist das die beste Therapie für alles. Davon bin ich überzeugt. Es hat auch eine so starke Kraft der Verbindung. Bei Just sing! steht nicht die Leistung im Vordergrund, sondern es geht darum, Spaß zu haben, diese Freude im Augenblick zu erleben, und dann sind alle überrascht, dass dabei am Ende doch so eine Wahnsinns-Leistung herauskommt.

Wie hat sich das Projekt nach den Corona-Einschränkungen entwickelt? Gerade das Singen wird ja immer wieder mit dem Aersol-Ausstoß und erhöhter Ansteckungsgefahr in Verbindung gebracht.

REIDENBACH Wir waren vor Corona immer so zwei, drei Monate im Voraus ausverkauft. In der Pandemie kamen weniger Leute, und wir haben auch mit Absicht nicht so viele reingelassen, aber inzwischen sind wir wieder ausverkauft. Viele Leute wägen natürlich ab, aber der Nutzen, den man daraus zieht, ist für viele mehr wert als die Angst, sich anzustecken. Das Bedürfnis, gerade nach Corona, wieder Gemeinschaft zu erleben, ist groß. Alle sehnen sich danach. Bei unserem Weihnachtsspecial waren wir wieder 400 Leute.

Sie haben angekündigt, dass Sie für Kinder und für Senioren Extra-Programme machen wollen. Was ist der Hintergrund?

REIDENBACH Die „normalen“ Just-sing!-Veranstaltungen finden weiterhin einmal im Monat statt. Aber die sind nichts für Kinder, unter der Woche abends ab 20 Uhr, mit viel Englisch. Es gibt in den Grundschulen immer weniger Menschen, die mit den Kindern singen. Und ganz oft werde ich gefragt, ob ich nicht noch Zeit hätte, das schaffe ich aber nicht. Und weil wir bei uns im (Kinder- und Jugend-) Chor über Brücken auch keinen Platz mehr haben, hab ich überlegt, wie man das denn bündeln kann, und so kam ich auf Just sing! für Kinder. Das machen wir dieses Jahr drei Mal sonntags für Kinder mit ihren Familien. Und dann findet immer montags danach nochmal die Veranstaltung statt, die dann die Schulen mit ihren Klassen besuchen können.

Welche Lieder singen Sie da?

REIDENBACH Es wird immer rhythmisch sein, wir werden die Tufa da schon zum Beben bringen. (lacht) Wir werden keine englischen Sachen singen. Es geht auch darum, dass alle mitgenommen werden, um viel Spaß an der Sache und auch Kinder mal erfahren, wie sich das anhört, wenn so viele zusammen Musik machen. Mehrstimmigkeit wird in Kanonform sein. Es geht jetzt erstmal darum, Kinder überhaupt wieder zum Singen zu bringen.

Und bei den Senioren? Geht es darum, dass sie beim Singen sitzen können?

REIDENBACH Ja, das ist das Hauptargument. Bei normalen Just sing!-Veranstaltungen sind ja 400 Leute da, und es ist ein bisschen lauter. Bei Just Sing! für Senior*innen ist die Möglichkeit gegeben zu sitzen, wir werden deutschsprachige Songs singen und dann machen wir es uns auch ein bisschen gemütlicher. Es wird auch Kaffee geben für die, die Lust haben. Aber es wird ganz genauso schön wie bei den anderen Formaten! Außerdem habe ich mir etwas einfallen lassen, damit die Senior*innen untereinander etwas mehr in Kontakt kommen. Wir tasten uns da alle ran. Bei allen drei Konzepten ist es mir ganz wichtig, ein positives Lebensgefühl zu vermitteln. Das ist die Haupt-Überschrift, die alle drei Formate miteinander verbindet. Es geht um die Freude im Augenblick, das gemeinsame Erleben, so dass der Alltag und alle kleinen und großen Sorgen vielleicht für eine kurze Zeit in den Hintergrund treten.

Im Gegensatz zu den Kindern können Sie bei den SeniorInnen ja davon ausgehen, dass sie Singerfahrung haben, weil es in den Schulen noch sehr viel gemacht wurde. Kommen da dann auch Volkslieder zum Zuge?

REIDENBACH Das wird ein ganz gemischtes Programm werden. Bestimmt ist dann auch mal ein Volkslied dabei, aber es darauf zu beschränken, wäre zu klischee-behaftet. Wir werden unter anderem Lieder von Udo Jürgens und Reinhard Mey singen. Und wer einen Musikwunsch mitteilen möchte, kann dies per Mail unter info@tufa-trier.de tun.

Singen wird auch in der Begleitung von Menschen mit Demenz eingesetzt.

REIDENBACH Das ist bei diesem Format nicht unsere Zielgruppe, denn ich glaube, dass man dann noch viel gezielter auf diese Menschen eingehen müsste. Aber ich bin davon überzeugt, dass in allen Lebensbereichen Singen einfach die beste Ausdrucksmöglichkeit ist, das am meisten verbindende, einfach das schönste Medium.

Wie wichtig ist dabei die Sprache?

REIDENBACH Sprache ist dabei nicht so wichtig. In allen Konzepten von Just Sing! wird es immer wieder Lieder geben, wo die Sprache völlig egal ist. Lieder, die einfach nur aus Lauten bestehen und somit von jeder Sprache unabhängig sind. Solche Lieder sind besonders geeignet, wenn ich mit anderssprachigen Menschen arbeite. Es geht einfach darum, diese Gruppe zum Klingen zu bringen und dafür braucht man keine Sprache, beim Singen reicht der gemeinsam klingende Ton.

Bis zu ihrem Tod bot Agnes Krämer geb. Berg in Trier am 1. Advent ein Weihnachtsliedersingen an, und die Leute kamen in Scharen. Die brachte den Leuten auch afrikanische Lieder bei, Silbe für Silbe, ohne die Bedeutung zu verstehen.