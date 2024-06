Programm für alle Altersgruppen Bunt, pfiffig und jede Menge zum Mitmachen: Was das „Junge Theater“ in Trier bietet

„Sei frech und wild und wunderbar“ steht auf der Fahne im Foyer des Theaters Trier. Das kann man gleichermaßen als programmatische Selbstversicherung verstehen, wie als Aufforderung an das junge Publikum, um das es heute hier geht. Sein Programm „Junges Theater“ sowie das zugehörige Angebot an Kulturvermittlung für die Spielzeit 2024/25 stellt das Haus an diesem Nachmittag der Presse vor.