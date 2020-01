Kabarett : Seiltänzer im Empörungszirkus

Trier „Kein Scherz“: Dieter Nuhr liefert in Trier einen Rundumschlag gegen Genderwahn, Greta-Fanatismus und Geburtstraumata.

Solange die Welt bekloppt ist, gehe ihm der Stoff nicht aus, sagte Dieter Nuhr im TV-Interview (17. Januar). Deren Bewohner fabrizieren tatsächlich tonnenweise Absurditäten mit nahezu keiner Halbwertzeit. In der fast vollbesetzten Arena Trier zog der Kabarettist in einem nach außen gewendeten inneren Monolog am Samstag gut zweieinhalb Stunden vom Leder, wobei ihm das Publikum über sämtliche verschlungene Themenpfade und durch alle Gedankenschleifen willig bis begeistert folgte.