Kabarett : Ein Afghane mit fettem, feinem Humor

Trier Faisal Kawusi bringt die 750 Besucher in der Trierer Europahalle viel zum Lachen.

Das optisch auffälligste an Faisal Kawusi ist sein Gewicht. Er ist nicht schlank. Das weiß er auch – und nutzt es. So meint er zu einer Besucherin: „Eh, pass, auf was du sagst, sonst mache ich Stage diving (Springen von der Bühne in eine Menschenmenge) in deine Richtung.“ Er scheut sich nicht, sein T-Shirt hochzuschieben, seine Wampe zu zeigen und zu erklären, dass sein Bauch mit der Narbe aus seiner Kindheit aussieht wie ein Canyon. Aber so harmlos bleibt es nicht.