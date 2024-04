Lars Reichow: Auftritt in Trier „An Scheuers Stelle würde ich irgendwo in Niederbayern eine kleine Hunde-Pension eröffnen“

Das Wetter, sagt Lars Reichow, als der Trierische Volksfreund ihn dieser Tage telefonisch erreicht, das sei an der Costa Brava gerade wunderbar. Perfekt, um auszuspannen. Na dann sollte er ja bestens erholt in die Trierer Tufa reisen. Denn dort tritt der 59-Jährige am kommenden Mittwoch (20 Uhr) mit seinem Programm „Ich“ auf. Im Interview mit Volksfreund-Redakteur Marek Fritzen spricht der Mainzer vorab über Panda-Annäherungen von Markus Söder, warum er den Grünen sehr dankbar ist und mit wem er in Trier befreundet ist.