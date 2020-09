Geschichte : Wie Trier Karl den Großen inspirierte

Die mittelalterliche Kopie. So könnte die Aula regia von Karl dem Großen einst ausgesehen haben – Forscher sind sich sicher, dass Karls Architekten in Trier Inspiration für den Prunkbau fanden. Foto: TV/Archimedix GbR

Das Dach ist weg, die Wand steht nur noch stellenweise, und da, wo kostbare Fußböden aus Marmor oder kaiserlichem Porphyr liegen sollten, wächst nun Gras. Dennoch merken Trierer und Römerfans sofort, was hier los ist, sobald sie die Aula Regia der Ingelheimer Kaiserpfalz betreten: Das ist doch geklaut!

Zwar ist der Thronsaal, den Karl der Große errichten ließ, mit seinen 40 Metern Länge nicht so riesig wie die Konstantinbasilika – die Palastaula römischer Kaiser in Trier. Ansonsten aber auffallend ähnlich. Was heute bleibt, sind die Reste eines schlichten, hohen Saals,und wer ihn durchschreitet, bewegt sich auf eine halbrunde, einst von einem Triumphbogen überspannte Apsis zu, in der wohl ein Thron stand.

Extra Ausstellung zum Kaiserjahr in Ingelheim Die Ingelheimer Kaiserpfalz gehört zu den mehr als 25 Korrespondenz­orten der Landesausstellung „Die Kaiser und die Säulen ihrer Macht“, die noch bis kommenden April im Landesmuseum Mainz zu sehen ist. Auch in Ingelheim befasst sich eine eigene Schau mit dem Thema. Sie heißt: „Säulen der Macht – mittelalterliche Paläste und die Reisewege der Kaiser“. Aufwendige Installationen im frei zugänglichen Denkmal und eine Präsentation im Winzerkeller beleuchten sieben ausgewählte Pfalzen im Rhein-Main-Gebiet und geben Einblicke in die Zeit des Reisekönigtums. Weitere Infos unter www.kaiserpfalz-ingelheim.de und www.kaiser2020.de

„Wir sind sicher, dass Trier als Kaiserstadt die mittelalterlichen Kaiserresidenzen geprägt hat“, sagt Holger Grewe, Leiter der Forschungsstelle für die Kaiserpfalz Ingelheim. Und er geht auch davon aus, dass man selbst wertvolles römisches Baumaterial von der Mosel an den Rhein geschafft hat, um den Palästen des Kaisers Glanz zu verleihen. Unter anderem könnte man sich in Trier bei Säulen, beim bunten Marmor oder dem extrem wertvollen, violetten Porphyr bedient haben.

Die Wände des karolingischen Kaisersaals waren bunt geschmückt. Archäologische Funde belegen farbig bemalten Putz, der wohl kostbare Wandverkleidungen aus Marmor imitieren sollte, wie sie in der antiken Palastaula zu finden waren.

Gegründet wurde die Pfalz um das Jahr 800 von Karl dem Großen, der sie auf seinen Reisen durch das riesige Reich als Aufenthaltsort nutzte. In ihrem Grundriss sticht sie unter den Pfalzen heraus, da sie sich mit der Aula und einem großen, halbkreisförmigen Säulenbau stark an die Architektur römischer Paläste anlehnt. Karl der Große sah sich in der Tradition antiker Herrscher und wollte diese Idee den Ingelheimer Forschern zufolge auch in seinen Bauten darstellen.

Mindestens drei Mal war der mächtige Kaiser in Ingelheim, zu Reichsversammlungen und Gerichtsverhandlungen oder um Truppen in den Krieg zu schicken. Nach ihm nutzen zahlreiche weitere karolingische, ottonische und salische Herrscher die repräsentativen Gebäude auf ihren langen Reisen durch das Reich.

Von 500 bis 1250 nach Christus waren die Kaiser und Könige des Frankenreiches und des Heiligen Römischen Reiches ständig unterwegs. In regelmäßigen Abständen von etwa einem Tagesritt lagen die Pfalzen übers Land verteilt. Zwar hatten die Kaiser auch das Recht, sich in Klöstern oder bischöflichen Palästen beherbergen zu lassen. Doch ging es um weit mehr, als nur darum, eine Unterkunft zu finden: Die Pfalzen waren repräsentative Orte des Kaisertums. Zeichen der Macht. Hier wurden wichtige politische Entscheidungen getroffen, Urteile gefällt, Häupter gekrönt, Hochzeiten gefeiert.

Um wirklich zu regieren, um die Amtsträger zu kontrollieren, Konflikte zu entschärfen und den Grundbesitz zu inspizieren, mussten die Kaiser vor Ort Präsenz zeigen. Hauptstädte gab es noch nicht. Auch aus einem sehr zwingenden praktischen Grund: Zur damaligen Zeit wäre laut Forschungsstelle noch keine Stadt in der Lage gewesen, den ganzen Hofstaat auf Dauer zu ernähren. Die Pfalzen hingegen konnten (und mussten) dies für ein paar Tage oder Wochen im Jahr leisten. Ein großer landwirtschaftlicher Hof war daher wichtiger Bestandteil der kaiserlichen Raststationen.

Aber wie muss man sich das vorstellen, wenn ein ganzer Hofstaat durch die Lande tourt? Caspar Ehlers, Historiker am Max-Planck-Institut in Frankfurt, macht deutlich, dass das „ambulante Herrschaftssystem“ enorme logistische Herausforderungen mit sich brachte. Waren da doch 300 bis 3000 Männer, Frauen und Kinder samt Pferden unterwegs, die untergebracht und verpflegt werden mussten. Im Sommer wie im Winter. Neben festen Gebäuden, in denen der Kaiser mit seiner Familie wohnte, wurden rings um die Kaiserpfalzen zahlreiche Zelte errichtet. Einige davon dienten womöglich auch als Küchen. Platz war daher eine Grundvoraussetzung. Nach Ingelheim seien die Kaiser besonders gerne im Herbst gekommen, dann, wenn Jagdsaison war, sagt Ehlers.

So sieht die Empfangshalle von Karl dem Großen heute aus. Noch immer zeigt sich, dass sie von antiken Vorbildern inspiriert wurde. Foto: TV/DIETER WOLF

Ein repräsentativer halbrunder Bau – heute Heidesheimer Tor genannt – empfing die kaiserlichen Gäste. Foto: TV/Holger Grewe, Umsetzung Archimedix GmbH

Einzigartig: In Ingelheim wurde 1996 bei Grabungen eine Goldmünze mit dem Bildnis Karls des Großen gefunden. Es ist die einzige ihrer Art. Foto: Stadt Ingelheim, Foto: Benjamin May Foto: TV/Stadt Ingelheim, Foto: Benjamin May

Das römische Original: Die Würzburger Archäologin und Geologin Vilma Ruppiene hat in jahrelanger Forschung rekonstruiert, wie das Innere der Konstantinbasilika in der Antike ausgesehen haben könnte. Die Wände waren mit buntem Marmor verkleidet. Foto: Rheinisches Landesmuseum/Dießenbacher Informationsmedien, Xanten