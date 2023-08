Konzertreihe mit internationalem Charakter Konz Musik Festival startet mit neuem Schwerpunkt Kammermusik durch

Die Abschlussbilanz war durchwachsen. Herausragende künstlerische Leistungen fielen im „Konz Musik Festival 2022“ zusammen mit einem eher dürftigen Publikumsinteresse. Zur Aufführung von Mahlers Sechster fanden sich Besucher der Karthäuser Kirche St. Bruno Besucher in nur zweistelliger (!) Zahl ein. Und auch wenn andere Konzerte auf deutlich größeres Interesse stießen, so war am Ende doch klar: Ein solcher Kraftakt wie das Festival 2022 konnte nicht im Jahresabstand wiederholt werden.