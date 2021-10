Kultur : Kammermusikalische Vereinigung Trier: Strammer Einstieg in die neue Saison

Kammermusikalische Vereinigung Trier: Strammer Einstieg in die neue Saison

Trier Energisch und stürmisch eröffnete die Kammermusikalische Vereinigung Trier ihre Reihe „Festliche Kammerkonzerte“ mit dem Nodelman-Quartett im Kurfürstlichen Palais.

Womöglich war es die überschießende Freude, wieder vor einem leibhaftigen Publikum zu spielen, die dem Nodelman -Quartett im Kurfürstlichen Palais in Trier zu einem Elan verhalf, der zwar ungeheure Energie und Dynamik freisetzte, aber nicht unbedingt den präsentierten Musikstücken gut tat.

Was unterhaltsam sein mag, aber nicht unbedingt Konzentration und Hingabe an die Musik beim Zuhörer fördert. Die Freude war übrigens nicht nur bei den Musikern groß. Mit dem Konzert konnte auch die Kammermusikalische Vereinigung Trier endlich wieder ihre Reihe „Festliche Kammerkonzerte“ aufnehmen, wie Thomas Kraemer eingangs betonte.

Wegen der Erkrankung des Pianisten hatte das Programm von den geplanten Klavierquintetten auf Streichquartette umgestellt werden müssen. Was keinesfalls ein Nachteil war. Standen doch mit Fanny Hensels Streichquartett in Es-Dur und dem von Edward Grieg in g-Moll op.27 zwei äußerst reizvolle Werke auf dem Programm.