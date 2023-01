Theater : Das Ende ist offen

Alistair Beaton (links) und Dietmar Jacobs sprechen im Theater Trier über ihr Stück „Kardinalfehler“, das dort am 22. April uraufgeführt wird. Foto: Alexander Schumitz

Trier Im Theater Trier feiert im April das Stück „Kardinalfehler“ Uraufführung. Im Werkstattgespräch verraten die Autoren Alistair Beaton und Dietmar Jacobs manches Geheimnis der anstehenden Produktion, aber nicht alles.

„Kardinalfehler“ – so heißt das Stück, das im Theater Trier am 22. April Uraufführung feiert. Die Autoren sind Alistair Beaton und Dietmar Jacobs. Beide sind dafür bekannt, dass sie Pointen setzen können. Wie das funktioniert, verrieten sie beim Neujahrsempfang des Deutschen Journalistenverbands (DJV) für den Bezirk Trier im Foyer des Theaters Trier.

Worum es in dem Stück geht

Klar, vor der Premiere darf nichts gespoilert werden. Nur so viel verrät das Duo: „Mit dem Stück wollen wir den Machtmissbrauch in der Kirche thematisieren“, sagt Jacobs. Es gehe beiden um einen universellen Ansatz. Auf die Frage von Moderatorin Sabine Krösser, Vorsitzende des Bezirksverbands Trier im DJV, welche Erfahrung der in Köln lebende Satiriker mit der Kirche habe, antwortet er: „Der Träger der Schule, die ich als kleiner Junge besucht habe, war die katholische Kirche. Wenn wir uns beim Mittagessen nicht benahmen, wurde uns von der Aufsicht angedroht, dass wir keinen Nachtisch bekommen würden. ‚Denn den bezahlt der Bischof‘.“ Erst viel später habe er verstanden, dass in dieser Aussage sogar „ein Stückchen“ Wahrheit steckte. „An den Kosten der Schule beteiligte sich das Bistum etwa in Höhe von drei Prozent – also in Höhe der Nachtischkosten.“

Eine Beobachtung, die der schottische Co-Autor Beaton teilt: „Nicht nur die katholische Kirche hat Probleme beim Ausüben von Macht. Das trifft genauso auf die anglikanische Kirche zu, in der jetzt König Charles III. das Sagen hat.“ Auch dort komme es immer wieder zu Machtmissbrauch. Das Thema „Machtmissbrauch“ in Organisationen mit Hilfe einer Satire deutlich zu machen, sei ihr Anliegen.

Was Satire darf

Für den deutschen Journalisten und Schriftsteller Kurt Tucholsky (1890-1935) war die Antwort auf die Frage „Was darf Satire?“ einfach: „Alles!“ So weit gehen die Autoren des Stücks „Kardinalfehler“ nicht. „Auch wenn es nahliegend wäre. Wir thematisieren in unserem Theaterstück nicht den sexuellen Missbrauch – den es ohne Frage gegeben hat und gibt – in der katholischen Kirche“, sagt Beaton. Diese Verbrechen seien so widerlich, dass Humor einfach nicht angebracht sei. „Zu schnell besteht bei diesem Thema das Risiko, dass man die Opfer bloßstellt“, sekundiert Jacobs.

Bei der Inszenierung in Trier werden sechs Schauspieler auf der Bühne stehen; darunter Michael Ophelders (lange Jahre am Theater Trier, 2022 erhielt er den Deutschen Musical Theater Preis als bester Darsteller bei der Premiere des Musicals „Brigitte Bordeaux“ bei den Burgfestspielen in Mayen) und Barbara Ullmann. Ein wenig zum Handlungsplot haben Beaton und Jacobs dann doch verraten: Unter anderem treffen zwei Frauenrollen aufeinander; eine, die gegen die Machtstrukturen der Kirche ankämpft, und eine, die fest im kirchlichem Apparat und ihrem Glauben verwurzelt ist.

Wieso das Stück in Trier Uraufführung feiert

Manfred Langner, Intendant des Theaters Trier, hat schon in der Vergangenheit Stücke von Alistair Beaton auf die Bühne gebracht. Für das aktuelle Programm hatte er – was in Trier als Idee nicht ganz fern liegt – ein Stück über die katholische Kirche gesucht. Er war aber, wie er auf dem DJV-Neujahrsempfang verriet, nicht so recht fündig geworden. Deshalb habe er Alistair Beaton gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Theaterstück über die Kirche zu schreiben. Hatte er – allerdings unter einer Bedingung: Als Co-Autor wollte er Dietmar Jacobs dabei haben. Was das kostet? Beredtes Schweigen des Intendanten. Nur so viel: Weil die Produktion nicht so aufwendig sei, bewegen sich die Produktionskosten im üblichen Rahmen.

Wie die Kooperation funktioniert Alistair Beaton ist Schotte, der unter anderem in Bochum (Nordrhein-Westfalen) studiert hat und sehr gut Deutsch spricht. Er gilt als einer der führenden Politik-Satiriker des Vereinigten Königreichs, hat aber auch ein Zeitlang für den früheren britischen Premierminister Gordon Brown (2007-2010) gearbeitet. Eines seiner bekanntesten Theaterwerke ist „Feelgood“, eine beißende Satire über die englische Regierungspartei. Sein Stück „Fracking for Future“ war in der Theatersaison 2021/22 in Trier zu sehen.

Dietmar Jacobs ist einer der Hausautoren des Düsseldorfer Kom(m)ödchens. Er schrieb unter anderem Kabarettprogramme für Thomas Freitag und Jürgen Becker. Für seine Mitarbeit an der Serie „Stromberg“ erhielt er 2006 mit dem Adolf-Grimme-Preis einen der renommiertesten deutschen Fernsehpreise. Er ist aber auch Autor für die Satiresendungen „Extra 3“, „heute-show“ und Mitternachtsspitzen“.