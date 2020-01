Musik : Karl-Heinz Steffens neuer Musikdirektor in Prag

Trier/Wittlich/Prag Dirigent Karl-Heinz-Steffens setzt sich immer wieder neue und große Ziele. Nun hat der gebürtige Trierer wieder eine spannende Herausforderung angenommen.

Er will die Prager Staatsoper wieder zu Weltruhm bringen. Die Chancen dafür stehen bestens. Als neuer Musikdirektor kann Karl-Heinz Steffens Inhalte gestalten, muss aber auch gleichzeitig für Qualität kämpfen. Das tut der in Trier geborene und in Wittlich aufgewachsene Dirigent gerne, denn er mag das Engagement und den Verve der Prager Kollegen und Musiker.

In einem Interview mit dem Deutschlandfunk Kultur sagte der 58-Jährige kürzlich: „Meine erste Aufgabe ist es erst mal, tolle Musik zu machen und vor allen Dingen das Opernhaus auf so eine internationale Landkarte zurückzubringen, was hier in den letzten 20, 30, 40 Jahren vielleicht ein bisschen eingeschlafen ist, weil man sich sehr auf die Tradition berufen hat.“

Info Die Staatsoper Prag Die Staatsoper in Prag ist nach dreijähriger Sanierungszeit am 5. Januar feierlich wiedereröffnet worden. 51 Millionen Euro kostete die Generalsanierung, die deutlich teurer war als geplant. Dafür wurde das Haus technisch auf den neuesten Stand gebracht. Als Höhepunkt gilt der neue Bühnenvorhang, eine Nachbildung des in den Kriegswirren verlorenen Originalwerks des österreichischen Malers Eduard Veith. Intendant ist der gebürtige Norweger Per Boye Hansen. Insgesamt gibt es drei Opernhäuser in Prag: die Staatsoper, das Nationaltheater und das Ständetheater. Die Prager Staatsoper ist am 5. Januar 1888 als Neues Deutsches Theater eröffnet worden.

Tolle Musik hat der einstige Ziehsohn von Dirigentenlegende Daniel Barenboim bereits in Rheinland-Pfalz gemacht. 2009 übernahm er die Leitung der deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, zuerst noch zusätzlich zu seinem Job als Generalmusikdirektor und Opernchef in Halle. Dort setzte der früher gefeierte Soloklarinettist der Berliner Philharmoniker starke Akzente. Innerhalb von vier Jahren führte er alle neun Symphonien von Anton Bruckner in den Domen von Rheinland-Pfalz auf. 2017 war das große Finale in drei Domen: Nummer 5 in Worms, im Rahmen des Mosel Musikfestivals Nummer 2 in Trier, wo zusätzlich der Kathedraljugendchor und der Trierer Domchor Mozarts Krönungsmesse als weiteren Part des Programms gestalteten, Nummer 1 und Nummer 9 in Speyer. Für seine Leistungen als Chefdirigent der Staatsphilharmonie wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit einem Echo-Klassik und dem Preis der Deutschen Musikverleger für das beste Konzertprogramm.